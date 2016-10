Janet Egbers gewinnt Prix St. George

Isterberg. Es war eine Millimeter-Entscheidung: Mit der Winzigkeit von einem Punkt gewann Janet Egbers vom RSC Haftenkamp die Hauptprüfung der 8. Auflage der Isterberger Dressurtage. Exakt 800 Punkte sammelte die 22-jährige Dressurreiterin aus der Niedergrafschaft in der S*-Dressur mit „Daniel Craig“. Mit diesem Ergebnis verwies sie den Spanier Bonja Carrascosa Martinez vom RV Gut Aurich auf den zweiten Rang. Der ehemalige Angestellte des Hofes Kasselmann in Hagen a. T. W. ritt vor einigen Wochen noch in der spanischen Equipe bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Ganz stark zeigte sich in dieser Prüfung mit Sophie Reef vom RFV Samern eine weitere Grafschafterin. Sie setzte sich nach sehr guten Vorstellungen mit „Rue Noblesse“ und „Sir Cedric“ auf die Plätze fünf und sieben. „Sir Cedric“ ging in Isterberg seine erste Dressurprüfung der schweren Klasse.

Mit dieser großartigen Leistung krönte Janet Egbers ihren derzeitigen Saisonverlauf: Vor einer Woche siegte sie beim Dressurturnier in Medingen in einer S-Dressur und bekam hier auch das Goldene Reitabzeichen verliehen. Kein geringerer als der Mannschaftsolympiasieger von Barcelona 1992 und frühere Dressur-Bundestrainer Klaus Balkenhol überreichte ihr die hohe sportliche Auszeichnung.

Eine Topleistung beim Isterberger Turnier zeigte die Nordhornerin Anne Henkel. In der Dressurprüfung der Klasse M* stellte sie ihren erfahrenen Wallach „Donald“ ausgezeichnet vor und siegte. Den zweiten Platz teilten sich mit Sinah Klümper auf „Rudolph“ und Janet Egbers auf „Berti N“ zwei weitere Grafschafterinnen. Merle Ronja Schmidt vom RFV Wietmarschen übernahm mit „Ragazzo Blu“ Platz drei vor Demona Engelbrecht vom RFV Samern mit „Dark Sugar“. Ein ausgesprochen erfolgreiches Turnier bestritt auch Vanessa Aldegeerds vom RFV Isterberg. In der Ein- und Zwei-Sterne-Prüfung der Klasse A stellte sie mit „Sunlight“ das Siegerpaar. Die Wertnote von 8,0 und 8,2 stellte deutlich die Klasse ihrer Vorstellungen heraus.

Nach drei Turniertagen in der Dressur gilt es nun für das Turnierteam des RFV Isterberg alle Kräfte neu zu sammeln, denn ab Donnerstag präsentieren sich hier die Springreiter.