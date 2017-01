Josephine Skutta steigert sich um halbe Minute

Nordhorn.ha Eine Auswertung der Bezirksbestenliste Weser-Ems verdeutlicht die Tendenz, die sich seit einigen Jahren in der Leichtathletik der Grafschaft Bentheim bemerkbar macht. Die Leistungen und damit die Platzierungen im Ranking sind im Jugend- und Schülerbereich nicht nur stagnierend, sondern rückläufig. Ausnahmen gibt es nur wenige. Dazu zählt Josephine Skutta als hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Die LCN-Mittelstrecklerin führt im Regierungsbezirk Weser-Ems das Ranking der Klasse W15 über die 2000-m-Strecke in 6:58,33 Minuten an. Erfreulich ihre Leistungsentwicklung: Gegenüber dem Vorjahr hat sie sich um mehr als eine halbe Minute gesteigert. Zweite Plätze nimmt sie über 800 m (2:21,42) und 3000 m (11:09,89) ein.

Einen zweiten Platz verbucht auch ihre Vereinskameradin Rieke Emmrich. In der Klasse W13 lief sie die 2000 m in 7:46,2 Minuten. Finja Buchalla, die ebenfalls wie Skutta und Emmrich der Läufergruppe von Birger Wieking angehört, ist mit drei vierten Plätzen in der Bestenliste der Klasse WU18 ausgewiesen, und zwar über 800 m (2:20,59), 1500 m (4:57,04) und 3000 m (11:03,52). Drittplatzierter ist Julian Moeken (M15) im Hochsprung mit 1,72 Metern.

Die Ursachen für die rückläufige Tendenz sind vielfältig. Der langjährige Leichtathletik-Kreisfachwart Leo Engelhardt macht unter anderem personelle Gründe aus. So hat sich Horst Lübben, qualifizierter Trainer in den Sprungdisziplinen, wegen seiner Gesundheit aus dem Trainingsbetrieb ausgeschaltet. Darunter leiden besonders die Springerinnen und Springer des TuS Neuenhaus und des LC Nordhorn. Engelhardt hat außerdem nach seiner Pensionierung keinen Nachfolger gefunden, der die Verbindung zwischen dem Gymnasium am Stadtring und dem LCN herstellt. Speziell für Nordhorn kommt hinzu, dass die marode Deegfelder Sportanlage viele Aktivitäten ausbremst. Beim TuS Gildehaus spricht Trainer Siegbert Gnoth von einer „wenig motivierten Generation, die mit wenig Einsatz viel erreichen will“.

Kirstin Schnieders hat sich beim Frankfurt-Marathon mit ihrer neuen Hausmarke von 2:59:49 Stunden auf den Spitzenrang über die 42,195 km bei den Frauen katapultiert. Matthias Hardt, der über etliche Jahre hinweg beim TuS Gildehaus die Basis für sein Leistungsvermögen gelegt hat und jetzt für den OTB Osnabrück startet, wird vier Mal im Ranking der Männer ausgewiesen. Zweite Plätze nimmt er über 800 m (1:53,10), 1500 m (3:57,44) und 3000 m Hindernis (9:22,44) ein. Dritter ist er über die 1000-m-Strecke (2:30,95). Holger Gellink (LCN), der der Seniorenklasse M45 angehört, ist Zweiter im Diskuswurf mit 36,05 Metern. Gerold Hartger (LCN) wird über die 5000-m-Distanz in 15:35,4 Minuten ebenfalls bei den Männern an dritter Position geführt. Bei den Senioren der Klasse M35 jedoch ist er mit einem dreiminütigen Vorsprung klarer Spitzenreiter.

Weitere 21 Spitzenpositionen nehmen die Grafschafter Seniorinnen und Senioren in der Statistik ein. Der Emlichheimer Heinz Stroeve verbucht vier erste Plätze in seiner Klasse M65: 5000 m (20:06,69), 10 km (41:20), Halbmarathon (1:34:32) und Marathon (3:33:52). Auf die gleiche Anzahl kommt Siegbert Gnoth: Hoch- (1,30), Stabhoch- (2,73 m) und Dreisprung (8,40 m) sowie im Speerwurf (35,33 m) in der Klasse M75.