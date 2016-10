Jubiläum der Gildehaus–Dinkel–Route gefeiert

Gildehaus. Kalt blies der Herbstwind am Sonnabendvormittag über den Gildehauser Mühlenberg. Er ließ die Flügel der Ostmühle kreisen und rund 200 Radfahrer frösteln. Der Anlass aber, der die „Fietsers“ aus der Region beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze zusammenführte, machte die Herzen warm: Miteinander feierte man das Jubiläum der ersten grenzüberschreitenden Fahrradstrecke.

Vor 40 Jahren, am 10. Oktober 1976, war die Gildehaus-Dinkel-Route (GDR) freigegeben worden. Aus De Lutte und Losser, aus Gildehaus und Bad Bentheim waren die Radler gekommen und mit ihnen die Bürgermeister der Nachbarstädte, Dr. Volker Pannen, und Michael Sijbom, die Vorsitzenden der Verkehrs- und Verschönerungsvereine, Helmut Scholle (Gildehaus), und Jos Senger (Losser). Von den GDR-Initiatoren nahmen neben Scholle auch die Niederländer Tonnie Bekke und Gerard Kamphuis an der kleinen Feier teil.

Politische und bürokratische Hürden

Volker Pannen erinnerte an die politischen und bürokratischen Hindernisse, die sein Vater Ewald Pannen, damals Vorsitzender des VVV Gildehaus, und sein Partner beim VVV De Lutte, Tonnie Bekke, samt ihren Mitstreitern überwinden mussten.

Um die „Grüne Grenze“ wenigstens für Fußgänger und Radfahrer durchlässig zu machen, galt es, das Einverständnis von Ministerien in Bonn und Den Haag zu erlangen. Das gelang erst nach vielen Bemühungen und nachdem sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Horst Gerlach nachdrücklich dafür eingesetzt hatte.

Grenzübertritt nur tagsüber

„Im Europa vor Schengen, vor dem Euro und der Osterweiterung fiel die Genehmigung entsprechend restriktiv aus“, sagte der Bad Bentheimer Bürgermeister. „Die Grenze durfte nur zwischen Sonnenauf- und -untergang passiert werden. Mitgeführt werden musste ein ‚Übertrittsdokument‘. Hingegen war das Mitführen von Waren auf den reinen Reisebedarf beschränkt.“

Er sei froh, dass in einem Europa, in dem Grenzen wieder ein Thema seien, auf dem Mühlenberg neben der deutschen und der niederländischen auch die Europafahne gehisst sei. „Europa ist für uns in dieser Region nicht nur eine Friedens- und Wirtschaftsordnung, sondern seit Langem eine liebgewordene Gewohnheit“, rief er aus. „Das wollen wir nicht mehr missen.“ Sein Amtskollege aus Losser pflichtete ihm bei: „Wir liegen hier nicht am Rande unserer jeweiligen Länder, sondern mitten in Europa. Die Idee der niederländisch-deutschen Freundschaft ist hier entstanden“, so Michael Sijbom. „Wir leben hier täglich die europäische Freundschaft. Und was gibt es Schöneres, als miteinander Fahrrad zu fahren.“

Neue Beschilderung der Route

Damit es dabei mit der Orientierung klappt, soll im kommenden Jahr die ganze Route mit neuen GDR-Schildern markiert werden. Tonnie Bekke und die beiden Bürgermeister enthüllten das erste dieser Schilder.

Zu der kleinen Feier hatten die Gildehauser den Frühstückstisch vor dem Alten Backhaus gedeckt, damit die Jubiläums-Radler für die 41 Kilometer lange Strecke Kräfte sammeln konnten. Die Akkordeongruppe „Gildehauser Trekkebühler“ sorgte musikalisch für gute Stimmung. Die „Losser Böggelrieders en Daansers“, die schon vor 40 Jahren bei der Eröffnung der Route dabei waren, zogen mit ihren historischen Hochrädern die Aufmerksamkeit auf sich. Auf die wackeligen Ungetüme mussten dann auch die beiden Bürgermeister klettern. Von kräftigen holländischen Händen gestützt, brachten sie die akrobatische Einlage unversehrt hinter sich.

Dann aber war es Zeit zum Aufbruch. In mehr oder weniger großen Pulks nahm man die Rundstrecke Gildehaus –de Lutte – Losser – Gildehaus in Angriff. Hatten die Worte der Freundschaft das Herz gewärmt, brachte jetzt der Tritt in die Pedale den Rest des Körpers auf Betriebstemperatur.