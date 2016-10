Julia Schnieders lebt seit Jahren in Schanghai

Lohne. „Ich glaube, man könnte mich in die Wüste stecken und ich würde irgendwie klarkommen“, scherzt die Nordlohnerin. Zwar lebt sie nicht inmitten der Wüste Gobi, doch ist ihre Wahlheimat nahezu ebenso weit entfernt. Um ihre Eltern zu besuchen, nimmt sie elf Stunden Flugzeit in Kauf, und das, obwohl die 29-Jährige nicht gerade begeistert vom Fliegen ist.

Werdegang

Seit 2009 lebt Julia Schnieders in China, genauer gesagt in Schanghai. Als gelernte Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch, Französisch und Spanisch interessierte sie sich schon immer für andere Sprachen und Kulturen, wollte aber eine nicht-europäische Sprache dazulernen.

Schwerpunkt Chinesisch

In ihrem Studium für angewandte Wirtschaftssprachen mit internationaler Unternehmungsführung legte die Nordlohnerin ihren Schwerpunkt auf Chinesisch. Dazu gehörten das Kennenlernen der Sprache, der Kultur und der Wirtschaft. Zwei Jahre studierte Julia in Bremen, ein Jahr in China. „Wir konnten zwischen Shangdu, Schanghai und Peking wählen.“ Die damalige Studentin entschied sich für die Metropole Schanghai, nicht zuletzt, weil sich dort die meisten Möglichkeiten böten.

Aufbruch in die Selbstständigkeit

Nach ihrem Studium habe sie einige Zeit im Marketingbereich gearbeitet, erzählt sie: „Vor anderthalb Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht“. Nun hilft die kulturgewandte Jungunternehmerin Chinesen dabei, Immobilien in Europa zu finden, und das im großen Stil: Häuser im Wert ab einer Millionen Euro zählen dabei zu ihren Handelsobjekten. „Das Ganze läuft eher weniger über Werbung, sondern viel mehr über Beziehungen“, erklärt sie. Es dauere zwar länger als üblich, „aber wenn es läuft, dann läuft es“.

Vitamin B

Zurzeit baue sie sich noch Kontakte auf und fliege auch einmal mit chinesischen Kunden, die beispielsweise eine Immobilie auf Mallorca suchen, auf die spanische Insel, erzählt sie. Kleine Führungen und Besichtigungen zählten zum Geschäft.

Andere Umgangsformen

Ausgiebiger persönlicher Kontakt und Beziehungspflege gehörten bei den Chinesen zum guten Ton. Und überhaupt seien ein paar Eigenarten doch sehr anders als bei den Deutschen. „Es ist schon von Vorteil, wenn man Chinesisch spricht“, sagt Schnieders, die vor allem aus beruflicher Sicht Vorteile aus ihren Sprachkenntnissen zieht. So gehöre es in der chinesischen Geschäftswelt zur Sitte, einen Termin mit einem Essen im Restaurant zu verbinden und danach vielleicht noch zum Karaoke zu gehen.

Fremdes Essen

Da kommt natürlich die Frage nach landestypischen Gerichten auf. Die Nordlohnerin hat anfangs schon einiges probiert. „Das Außergewöhnlichste waren neben Schlange und Skorpion Schmetterlingcocons“, berichtet sie. Selbst die Chinesen hätten sich gewundert, dass sie diese probiert hätte. Sie sei beim Probieren dieser doch recht gewöhnungsbedürftigen Speise einfach in eine typische Touristenfalle getappt.

Hunger auf Hausmannskost

Obwohl sie sich gut mit chinesischem Essen zurechtfindet, schätzt sie umso mehr die gute Küche ihrer Mutter Hedwig. „Immer wenn ich was Schönes gekocht habe, schicke ich Julia Fotos von unserem Essen“, scherzt diese. Zusammen mit ihrem Mann Hubert betreibt sie ein Unternehmen im Bereich Ladenbau, für das das Ehepaar unter anderem Materialien in China einkauft. So lässt sich das Berufliche gut mit einem Besuch der Tochter in Schanghai verbinden.

„Es kommt uns schon zugute, dass Julia dort arbeitet“, sagt die Mutter. Auch wenn ihre Tochter viele Kilometer entfernt ist, sei sie doch sehr beruhigt, weil sie wisse, dass diese, schon wegen der Sprache, gut in China zurechtkomme. Außerdem sei China, trotz einer Bevölkerungsdichte von 1,4 Milliarden Menschen, sehr sicher.

Nächster Besuch geplant

Die wichtigste Erkenntnis, die Julia Schnieders nach sieben Jahren im Fernen Osten gewonnen hat: „Ich fange wieder an zu schätzen, was wir in Deutschland alles haben.“ Sei es ein Spaziergang oder eine kleine Fahrradtour in der Natur, aber auch ein gutes Gesundheitssystem.

Den nächsten Heimaturlaub hat die Julia Schnieders schon geplant. Sie wird mit ihrer Familie das Weihnachtsfest in Nordlohne feiern.