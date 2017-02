Junge Handwerker feiern Abschlussprüfung

Nordhorn. Auf Einladung der Kreishandwerkerschaft sind am Montagabend 88 Absolventen mit ihren Familien und Ausbildern im Konzert- und Theatersaal zusammengekommen, um das Ende der Lehrjahre zu zelebrieren. Dabei betonten alle Redner, dass mit dem Abschluss der Ausbildung der weitere Lernprozess nicht aufhören dürfe. Als Moderator führte Herbert Finke durch den Abend.

Kreishandwerksmeister Gerd Hindriks gewährte persönliche Einblicke in die eigene Biografie. Kaum hatte er zu Beginn der 1970er-Jahre seine Lehre zum Kfz-Mechaniker beendet, musste er aufgrund von Krankheit und baldigem Tod seines Vaters selbst Verantwortung im elterlichen Betrieb übernehmen. Um die vielfältigen Aufgaben stemmen zu können, entschloss er sich, eine betriebswirtschaftliche Schule in Süddeutschland zu besuchen. Auf den jungen Veldhauser hinterließ diese Erfahrung fernab der Heimat einen bleibenden Eindruck. 17 Jahre lang war er Obermeister seiner Innung, ehe er das Amt des Kreishandwerkmeisters antrat.

Seine Ausführungen sollten keinesfalls als Angeberei verstanden werden, so Hindriks. Vielmehr wolle er aufzeigen: „Mit Ehrgeiz, Fleiß und starkem Willen lässt sich viel erreichen – das gilt heute noch genauso wie damals.“ Auch die frischen Absolventen könnten nun viele Wege beschreiten, von der beruflichen Fortbildung bis hin zu verschiedenen Studiengängen. Fast nirgends gebe es so viele Möglichkeiten wie im Handwerk: „Ein fortwährendes Lernen ist unabdingbar.“ Hindriks hob zudem die Wichtigkeit der Branche hervor: „Ohne Handwerk läuft in unserem Wirtschaftssystem gar nichts.“ Mit der dualen Ausbildung stünden die jungen Leute ebenso gut da wie Akademiker.

Landrat Friedrich Kethorn beglückwünschte die jungen Frauen und Männer zum bestandenen Abschluss und dankte darüber hinaus den Ausbildern und Lehrern für ihr Engagement: „Das Handwerk wird seinem Ruf als exzellenter Ausbildungsträger gerecht.“ Die Jugendlichen von heute seien die handwerklichen Könner von morgen. Den Gesellen sagte er: „Jeder von Ihnen wird ein Werbeträger für die Betriebe im Grafschafter Handwerk sein.“ Das Handwerk sei „ein starkes Fundament unserer heimischen Wirtschaft“ und habe nicht zuletzt nach dem Ende der hiesigen Textilindustrie einen entscheidenden Beitrag geleistet, den Landkreis nach vorn zu bringen. Ein Erfolgsfaktor dabei sei die duale Ausbildung, deren Qualität auch globale Wertschätzung erfahre.

Für spannende und heitere Moment sorgte die Wissenschaftsshow des Physikers und Entertainers Felix Homann.

Schließlich folgte der entscheidende Teil der Veranstaltung: die Übergabe der Zeugnisse und Gesellenbriefe. Nach und nach kamen die 88 neuen Handwerker aus acht Innungen auf die Bühne. Besondere Aufmerksamkeit als beste Prüflinge erhielten Sarah Rössel (Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei vom Betrieb Manuel Rohrbach in Emsbüren) sowie die beiden Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik Rouven Raudzus (BöNoh Elektrotechnik in Nordhorn) und Tobias Specht (Gussek-Haus in Nordhorn). Eine Auszeichnung für besonders gute Zeugnisnoten erhielt Kfz-Mechatroniker Alex Schneider von der Firma Helming&Sohn in Nordhorn. Mit der Formel „Gott schütze das ehrbare Handwerk“ erfolgte durch Gerd Hindriks die Lossprechung.

Die neuen Gesellinnen und Gesellen der Kreishandwerkerschaft Grafschaft Bentheim

Abschlussprüfung Fachverkäufer/-in im Nahrungsmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei: Bianca Oltrop (Wintering, Lingen), Aze Voci (Musswessels, Rhede).

Gesellenprüfung Maurer: Nils Gering (extern), Marek Jansing (Stahl Bauunternehmen, Emlichheim), Valentin Koberstein (Bauunternehmen Keen, Osterwald), Luca Vennegeerts (Klaas Kaalmink, Emlichheim), Matthias Wiels (Bauunternehmen Keen, Osterwald).

Gesellenprüfung Zimmerer: Jóel Benjamin Baars (Zimmerei Eilers, Schüttorf), Felix Fröhlich (Veebroo, Osterwald).

Gesellenprüfung Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik: Kevin ten Brink (Elektro-Fernsehen Snippe, Itterbeck), Katrin Bruns (D. Lankhorst, Neuenhaus), Kubilay Iscan (FAMO Schaltanlagen, Schüttorf), Jan Jörling (D. Lankhorst, Neuenhaus), Tobias Kampherbeek (Siegfried Jacobs, Uelsen), Marcel Landhuis (D. Lankhorst, Neuenhaus), Marco Lügtenaar (Theodor Arens, Emlichheim), Ardonis Mahmuti (Koelmann, Nordhorn), Engin Özbulut (Elektro de Witte, Schüttorf), Rouven Raudzus (BöNOH Elektrotechnik, Nordhorn), Mario Röseler (Elektrotechnik Ohmann, Bad Bentheim), Tobias Specht (Gussek-Haus, Nordhorn), Tim Veenaas (Elektro-Radio-Husmann, Nordhorn), Fabian Voß (Elektrotechnik Ohmann, Bad Bentheim), Marvin Voß (Otte Kälte- u. Gastrotechnik, Nordhorn), Nick Wiese (Karl Fryling, Neuenhaus).

Abschlussprüfung Fachverkäufer/-in im Nahrungsmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei: Sarah Rössel (Fleischerei Rohrbach, Emsbüren).

Gesellenprüfung Friseur: Nicole Tenfelde (BTZ des Handwerks, Nordhorn).

Gesellenprüfung Kfz-Mechatroniker, Personenkraftwagentechnik: Julian Bischoff (Senger, Wietmarschen), Domenique Brandt (Grafschafter Autozentrale Krüp, Nordhorn), Niclas Brink (Kronemeyer Autohaus, Emlichheim), David Busmann (Autohaus Leemhuis, Nordhorn), Erik Dewald (Grafschafter Autozentrale Krüp, Nordhorn), Timo Eising (Derk Averes, Nordhorn), Adrian Hanewinkel (Wintels, Bad Bentheim), Steffen Heckert (Grafschafter Autozentrale Krüp, Nordhorn), Oliver Herrmann (Beresa, Nordhorn), Timo Hilfers (Autohaus Wolbert, Uelsen), Mirco Ibershoff (Autohaus Röttering, Schüttorf), Nick Klümper (Reifen-Scho, Bad Bentheim), Morris Koelmann (Heinz Koelmann, Hoogstede), Tom Kramer (Autohaus Hilberink, Emlichheim), Timo Kröse (Autohaus Olthoff, Neuenhaus), Dominik Nehmer (Autohaus Reinhardt, Uelsen), Brendan Otto (Kronemeyer Autohaus, Emlichheim), Steffen Patzki (Autohaus Peters, Itterbeck), Simon Quickert (Dirk Köveker, Bad Bentheim), Janik Rammelkamp (Autohaus Hindriks, Neuenhaus), Sebastian Rott (Grafschafter Autozentrale Krüp, Nordhorn), Alex Schneider (Helming & Sohn, Nordhorn), Bernhard Tebtmann (carstatt Autoservice, Bad Bentheim), Niklas Tiemann (M.A.M. Udo Stahnke, Nordhorn), Janek Weggebakker (Autohaus Peters, Itterbeck).

Gesellenprüfung Kfz-Mechatroniker, Nutzfahrzeugtechnik: Dmitrij Klajn, Nico Lohuis (beide Nutzfahrzeuge, Nordhorn).

Gesellenprüfung Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik: Kashif Farhan Ansar (ASL Metalltechnik, Neuenhaus), Maksun Banaj (Ottink & Lindner, Nordhorn), Christian Brink (Andreas Feldkamp, Nordhorn), René Busch (Hoffmann Metallbau, Nordhorn), Tim Engbers (Busch & Busch, Wilsum), Harry Sven Frerichs (Bohlen & Doyen Service und Anlagentechnik, Wietmarschen), Niklas Hans (Weuste Metallbau/Bauschlosserei, Hoogstede), Paul Hubert (DN Metalltechnik, Nordhorn), Nikolai Ickert (Metallbau Martin Quaing, Bad Bentheim), Kai Lammering (Schotemeier Ingenieur-Metallbau, Bad Bentheim), Patrick Mikulla (Nyhuis Engineering, Uelsen), Maxim Mosneguta (Peters-Stahlbau, Itterbeck), Rene Otten (Lamann, Ohne), Malte Schevel (TPM, Schüttorf), Dominic Trepiak (Peters-Stahlbau, Itterbeck), Marcel Voet (BTZ des Handwerks, Nordhorn), Tom Zager (Jan Kwade & Sohn, Ringe).

Gesellenprüfung Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Maurice Brand (Erich Bender, Nordhorn), Abdolhosin Djafarie (Kronemeyer, Uelsen), Julia Heetlage (Evers-Sommer, Nordhorn), Steffen Hinken (Robert Bock, Nordhorn), Andre Kolde (Gerhard Kamps, Neuenhaus), Alex Minich (Kronemeyer, Uelsen), Rene Pertsch (Hermann Schulten, Nordhorn), Manuel Schreur (Kamps, Hoogstede).

Gesellenprüfung Tischler: Gabriel Baptista (BTZ des Handwerks, Nordhorn), Timo Groß (Nümann Innenausbau- und Treppenbau, Neuenhaus), Prasit Kwanming (BTZ des Handwerks, Nordhorn), Mario Lackerbauer (Freek Kranenburg, Nordhorn), Björn Lahuis (Tischlerei Hermann Egbers, Osterwald), Jens Lenfers (ITT, Bad Bentheim), Lukas Telle (Büter & Jeurink Bautischlerei und Innenausbau, Itterbeck), Marvin Wiels (Nordbeck-Wilmink Tischlerei, Nordhorn).