Junger Lingener nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Haselünner Straße in Lingen so schwer verletzt worden, dass für den jungen Lingener Lebensgefahr besteht. Nach Angaben der Polizei war er gegen 16.15 Uhr mit einer Kawasaki in Richtung Damaschke gefahren. Als ein ihm entgegenkommender 80-jähriger Autofahrer nach links in die Eschstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Der 19-Jährige stürzte, seine Maschine schleuderte noch 50 Meter weiter. Der junge Mann wurde mit schwersten Verletzungen im Rettungswagen in das Lingener Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Notärztin besteht Lebensgefahr. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.