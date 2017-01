Junger Mann will Frau in Altenheim bestehlen

Nordhorn.gn Ein etwa 20-jähriger Mann hat bereits am Montag in der Krokusstraße im Krokusheim in Nordhorn versucht, einer älteren Bewohnerin aus ihrem Zimmer Wertgegenstände zu stehlen. Dieses konnte laut Polizeibericht im letzten Moment vereitelt werden: „Nach den Angaben der 82-jährigen Bewohnerin hatte sie mehrfach Besuch von einem Mann erhalten, den sie nicht kannte. Auch das Pflegepersonal hatte diesen Mann mehrfach in den zurückliegenden Tagen gesehen und war davon ausgegangen, dass es sich um einen Verwandten handelt.“ Dieser Mann bat dann am Montag gegen 16 Uhr bei einer Pflegekraft um einen Müllsack, da er in der Wohnung der 82-Jährigen etwas aufräumen wolle. Als der Mann dann gegen 18 Uhr das Pflegeheim mit dem halb vollen Müllsack verlassen wollte, wurde er von einer Pflegerin angesprochen. Der Mann ließ den Sack zurück und entfernte sich schnell. Das Personal stellte fest, dass in dem Sack Wertgegenstände, darunter auch Erinnerungsstücke und Weihnachtsgeschenke und eine Geldbörse mit Bargeld waren. Bei dem Täter soll es sich laut Polizeibericht um einen jungen Mann im Alter von etwa 20 Jahren mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er soll eine Brille getragen haben.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang alle Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn unbekannte Personen in den Gebäuden oder in den Zimmern von Bewohnern angetroffen werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben, oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.