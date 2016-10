KAB will „solidarische Gesellschaft“

Nordhorn. Die Verschmelzung der beiden emsländischen Unterbezirke sowie die Neuwahl des Bezirksvorstands standen am Sonnabend im Mittelpunkt des Bezirkstags der Katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB in Nordhorn. Die Bezirksvorsitzende Claudia Burrichter wurde in ihrem Amt bestätigt. Alle zwei Jahre treffen sich die Mitglieder der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) im Bezirksverband Emsland/Grafschaft Bentheim zum Bezirkstag. Am Sonnabend war es wieder so weit: Diesmal stellte die St.-Josef-Gemeinde im Nordhorner Stadtteil Bookholt als Gastgeber ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. In geselliger Runde befassten sich die Teilnehmer mit zurückliegenden und kommenden KAB-Aktionen sowie mit aktuellen Geschehnissen aus Kirche, Arbeitswelt und Gesellschaft.

Vorsitzende Claudia Burrichter verwies in ihrer Begrüßung auf die zahlreichen Veränderungen in der zurückliegenden Zeit: „Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass fast eine Million Flüchtlinge in unserem Land Zuflucht gesucht haben und sich das politische Laben um uns herum so verändert hat?“, meinte sie und lobte in diesem Zusammenhang das Engagement der KAB-Ortsvereine. Beispiele dafür seien das Café International in Nordhorn sowie die Konkrete Hilfe für Menschen in Lingen.

Bezirkstag des KAB-Bezirks Emsland/Grafschaft Bentheim in St. Josef zu Nordhorn. Foto: Sebastian Hamel

Burrichter betonte, dass die KAB auch eine politische Bewegung ist, die für „eine menschenwürdig-gerechte und solidarische Gesellschaft und Arbeitswelt“ eintritt. Als Ausdruck dessen sei die KAB auch auf Veranstaltungen wie „Nordhorn leuchtet für Vielfalt und Toleranz“ und „Lingen ist bunt“ vertreten gewesen. Ursprung allen Handelns, auf den man immer zurückkomme, sei die katholische Soziallehre. Aktiv sei die KAB als Berufsverband, wo sie Hilfe in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen anbietet, sowie als kirchliche Bewegung mit gemeinsamen Aktionen.

Nach einem Grußwort von Andreas Thier, dem Vorsitzenden der KAB-Gruppe St. Josef, stellte KAB-Sekretär Paul Kater den Bezirksbericht vor. Unter anderem sei eine Infomappe zum Freihandelsabkommen TTIP erstellt worden, welches die KAB ausdrücklich ablehnt. Unter dem neuen Diözesansekretär Frederick Heidenreich, der für das Bistum Osnabrück im Frühjahr die Nachfolge von Andreas Luttmer-Bensmann angetreten hatte, soll zudem verstärkt für den Rechtsschutz der KAB geworben werden. Weiterhin verkündete Kater, dass die hauptamtliche Stelle im Bezirksbüro Lingen nach seinem Eintritt in den Ruhestand wieder besetzt werde.

Auch die Senioren waren in den vergangenen zwei Jahren aktiv, wie am Sonnabend berichtet wurde, und die nächsten Veranstaltungen stehen bereits an: So ist für den 15. Dezember eine Adventsfeier in der Lingener Gemeinde Maria Königin geplant, die Sommerreise soll 2017 an die Mosel führen.

Bei den anschließenden Wahlen wurde die Bezirksvorsitzende Claudia Burrichter einstimmig in ihrem Amt bestätigt, als Bezirkspräses wählten die Delegierten den Geester Pfarrer Jürgen Altmeppen. Als Vertreter in den Diözesanvorstand wurde Hermann Kaltwasser geschickt.

Grünes Licht bei Abstimmung

Auch über eine strukturelle Veränderung mussten die KAB-Mitglieder abstimmen: Bislang bestand der Bezirk Emsland/Grafschaft Bentheim mit seinen gut 1300 Mitgliedern aus den drei Unterbezirken Meppen, Lingen und Nordhorn. Da es sich für die Meppener immer schwieriger gestaltete, als eigener Unterbezirk Veranstaltungen wie etwa die Maifeier zu organisieren, haben sie sich nun mit der KAB Lingen zusammengetan und den Unterbezirk Emsland gegründet. Nachdem die Delegierten der Unterbezirks-Ausschusssitzung bereits einstimmig für den Zusammenschluss votiert hatten, gab es nun auch beim Bezirkstag grünes Licht.

Als Referentin sprach die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder zum Thema „Heute handeln – damit wir morgen besser leben können“ und ging anhand des Lebenslaufs eines Menschen auf die verschiedenen Ansatzpunkte von frühkindlicher Bildung bis hin zum Renteneintritt ein.

Mit einem Abschlussgottesdienst, den zahlreiche Banner-Träger mitgestalteten, nahm der KAB-Bezirkstag ein feierliches Ende.