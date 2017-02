Kegeln: Nordhorn-Listrup siegt gegen Schlusslicht

Nordhorn.gn Die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup haben ihr Zweitliga-Heimspiel gegen Schlusslicht Germania Helmstedt wie erhofft mit 3:0 gewonnen, dabei allerdings mehr Unterwertungen als erhofft verloren. Gegen die folgenden, stärker einzuschätzenden Gegner wird daher eine Leistungssteigerung von Nöten sein.

Schon im ersten Spielblock konnten sich die beiden Youngster im Team von Nordhorn-Listrup nicht schadlos halten, denn Julian Geerdes musste nach gutem Beginn mit seinen 780 Holz einen Gästespieler passieren lassen. Pascal Möhlenkamp hingegen steigerte sich nach schleppendem Beginn auf der Schlussbahn und gewann den Startblock mit 801 Holz.

Im zweiten Block mussten Gregor Geerdes und Markus Reinker sich in erster Linie auf sich selber konzentrieren, da von Seiten der Helmstedter kaum Gegenwehr aufkam. Reinker erledigte diese Aufgabe mehr als gut und konnte mit 818 Holz die Tagesbestleistung erzielen.

Geerdes hingegen kam nur langsam auf Betriebstemperatur, konnte sich zwar steigern, scheiterte mit seinen 772 aber an der besten Helmstedter Zahl aus dem ersten Block.

Zwei Unterwertungen waren also schon beim Gast und die vermeintlich stärksten Auswärtsspieler der Helmstedter standen im Schlussblock auf dem Spielbericht. Thomas Meß und Stephan Rolfes mussten also auf der Hut sein.

Rolfes stellte dann auch mit einer starken Startbahn (221 Holz) klar, dass er nichts anbrennen lassen wollte. Außerdem kam auch Meß mit 192 Zählern ordentlich ins Spiel. Da die beiden Gästespieler dagegen eher verhalten begannen, schien für die Gastgeber mit Blick auf den Zusatzpunkt keinerlei Gefahr in Verzug zu sein. Ab der zweiten Bahn jedoch verlor Meß vollkommen den Faden und befeuerte so die Hoffnung der Helmstedter zunehmend. Schon vor der Schlussbahn war absehbar, dass Meß wohl keine Auswärtszahl übertreffen würde. Rolfes ließ jedoch weiterhin nichts anbrennen und beendete seinen Durchgang bei starken 816 Holz.

Da auch die beiden Gästekegler in diesem Block nicht an die Zahlen von Gregor oder Julian Geerdes herankamen, blieb es am Ende doch beim 3:0-Erfolg der Kegelfreunde. Meß‘ schwache 690 Holz fielen also nicht ins Gewicht. Ein solcher Aussetzer würde in der nächsten Partie am kommenden Wochenende gegen Titelfavorit Iserlohn jedoch wohl schlimmere Auswirkungen haben und sollte daher tunlichst vermieden werden.