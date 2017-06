Keine Bikini-Fotos im Freibad

Lingen. Beim Fotografierverbot geht es um den Schutz Minderjähriger und darum, zu vermeiden, dass Besucherinnen ungewollt in Bikini fotografiert werden. In vielen Freibädern ist schon in der Haus- und Badeordnung ausdrücklich verboten, fremde Personen ins Kameravisier zu nehmen. Kompromisslos handhabt es das Offenbacher Waldschwimmbad in Hessen. Es verpflichtet seine Gäste, die Kameralinsen an Handys und Tablets mit einem kleinen Camsticker abzukleben. An der Kasse gibt es die kleinen Aufkleber kostenlos zum Mitnehmen. Wer trotzdem Fotos schießt, bekommt zunächst eine Verwarnung und fliegt beim zweiten Verstoß raus.

Ganz so streng geht es derzeit im Altkreis Lingen nicht zu. Im Frerener Waldbad gibt es aktuell kein Verbot. Dennoch „gehen die Badegäste sensibler mit dem Thema um“, wie Schwimmmeister Ingo Lübben schon mehrfach beobachtet hat. Er habe etwa schon gesehen, dass Jugendliche im Sprungbereich mit ihren Handys fotografiert hätten, was andere als Belästigung empfunden hatten. „Wir haben sie darauf angesprochen, sie haben aufgehört, und damit war für uns die Sache auch erledigt“, berichtet Lübben. In der Badeordnung findet sich nach seinen Angaben auch nur ein allgemeiner Passus, der es Badegästen verbietet, etwas zu tun, was gegen die „guten Sitten und der Sicherheit und Ordnung widerspricht“. Bislang habe man noch alle Unstimmigkeiten im persönlichen Gespräch miteinander klären können, zog er ein positives Fazit.

Generelles Verbot in der Sauna

Auch in der Benutzerordnung des Freizeitsees in Wietmarschen-Lohne wird nicht explizit auf das Fotografierverbot hingewiesen: „Wir werden uns dem Thema allerdings in der neuen Ausarbeitung annehmen“, kündigte Thomas Fleddermann von der Gemeinde Wietmarschen an.

Die Linus Wasserwelten in Lingen sind da schon etwas weiter: In der Haus- und Badeordnung wird bereits ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Smartphones oder Kameras im Badebereich nicht benutzt werden dürfen, wenn andere Badegäste sich dadurch belästigt fühlen. Im Eingangsbereich ist zudem ein Hinweis angebracht, das Fotografieren anderer Badegäste zu unterlassen. Im Saunabereich gilt dagegen schon immer ein generelles Fotografierverbot.

Bisher keine Verstöße

Auf Anfrage erklärte die Mehrheit der Badegäste, dass sie auf das Fotografieren im Freibad verzichten würden. „Man selbst will auch nicht ungefragt im Internet auftauchen“, erklärte die 14-jährige Theresa aus Lingen.

Am vergangenen Wochenende von Freitag bis Sonntag zählte das Freibad in Lingen 3950 Besucher, in Freren lag die Zahl bei rund 3500 Gästen. Die Verantwortlichen registrierten keine nennenswerten Verstöße – und hoffen, dass es auch in Zukunft dabei bleibt.

Was ist erlaubt? Recht am eigenen Bild

Im Kunsturhebergesetz, kurz KUG, ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen Bilder von anderen Personen gemacht und verbreitet werden dürfen. Laut § 22 KUG dürfen Fotos grundsätzlich nur mit Einwilligung des Fotografierten verbreitet werden. Das gilt auch für die Veröffentlichung in sozialen Medien.

Es gibt allerdings Ausnahmen, bei denen keine Einwilligung erforderlich ist. Doch die sind schwierig abzugrenzen. Wenn Personen nur als Beiwerk auf der Aufnahme erscheinen, bei Bildern von Versammlungen, Umzügen oder anderen Großereignissen (solange keine Personen im Vordergrund gezielt gezeigt werden), sind beispielsweise in der Regel keine Einwilligungen notwendig.

Das Fotografieren von Minderjährigen ist erst einmal ohne Einwilligung der Eltern möglich. Das Modell muss aber in jedem Fall einwilligen. Wenn die Bilder verbreitet werden sollen, reicht die Einwilligung des Kindes nicht aus. Es muss mindestens ein Elternteil zustimmen.

