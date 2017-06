Keine Munitionsfunde auf Spielplätzen in Nordlohne

Nordlohne. Nachdem Anwohner im März bei Arbeiten auf dem Spielplatz am Wildwechsel in Nordlohne eine Granate ausgegraben haben, ist sowohl dieser Platz als auch der zweite Spielplatz in Nordlohne in diesen Tagen von einer Fachfirma untersucht worden. Wie die Gemeinde Wietmarschen auf Anfrage der GN am Dienstag mitteilt, liegt noch kein schriftliches Ergebnis der Untersuchungen vor. Doch der stellvertretende Verwaltungschef Martin Osseforth und Bauamtsleiter Jörg Peters erklären, dass nach mündlicher Auskunft der Mitarbeiter des Sondierungsunternehmens BITEK aus Bremen auf beiden Plätzen keine Munition gefunden worden sind.

Auf dem Spielplatz an der Kampstraße in Nordlohne hatte es zwar keine Munitionsfunde gegeben, dieser Platz ist aber vorsorglich auch untersucht worden. Dieser Spielplatz war und ist für Besucher frei. Der Platz am Wildwechsel, auf dem bei Bauarbeiten im März die Granate auf der Schüppe eines Anwohners gelandet war, ist derzeit noch nicht wieder freigegeben. Zunächst soll der Bauhof der Gemeinde die Arbeiten an den Spielgeräten beenden und einige Anpflanzungen vornehmen.

Nach Auskunft von Bauamtsleiter Peters sind die Spielplätze an den Stellen mit Messsonden untersucht worden, an denen keine Spielgeräte stehen. Bis auf einer Tiefe von 1,50 Meter sind keine verdächtigen Gerätschaften gefunden oder ernst zu nehmende Hinweise auf tiefer liegende Funde festgestellt worden. Falls es künftig an diesen Stellen zu Arbeiten an den Spielgeräten kommt, oder dieses ausgetauscht werden, sollen auch diese Areale untersucht werden.

Die Kosten für die derzeitigen Untersuchungen auf den beiden Spielplätzen in Nordlohne werden im Rathaus auf etwa 5000 bis 6000 Euro geschätzt.