Keine Schiedsrichter für Sonntagspiele im Bezirk

Nordhorn. Das kommt völlig überraschend: Der Vorstand des Bezirks Weser-Ems des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) wird am Sonntag, 12. März, für die Spiele der fünf Männer-Bezirksligen und der Männer-Landesliga keine Schiedsrichter entsenden. Damit wollen die Verantwortlichen ein Zeichen setzen gegen die Aufhebung eines Sportgerichtsurteils des Bezirkssportgerichts Weser-Ems (Sportgerichtssache „Firrel“). Wie der Verband mitteilt, haben die Partien gemäß Paragraf 30 der Spielordnung trotzdem stattzufinden; die betroffenen Mannschaften müssen sich auf einen Schiedsrichter einigen.

Was führte zu dieser drastischen Maßnahme? Nach einem Bericht der „Ostfriesen-Zeitung“ von Donnerstag hatte das Oberverbandssportgericht in einem Streit um eine massive verbale Entgleisung eines Zuschauers am Rande des Fußballspiels zwischen Grün-Weiß Firrel und TuRa Westrhauderfehn im September zugunsten des gastgebenden Vereins entschieden. Der Fußball-Bezirksligist muss demnach keine Geldstrafe bezahlen – das Urteil sei nicht anfechtbar. Dazu schreibt der NFV-Bezirksverband: „Schiedsrichter sind immer häufiger Opfer unter anderem von verbaler Gewalt. Das führt dazu, dass vor allem junge Schiedsrichter nach kurzer Zeit ihrer Tätigkeit nicht mehr bereit sind, ihrem ehrenamtlichen Engagement nachzugehen und aufhören. Jetzt wurde durch die Aufhebung eines Sportgerichtsurteils des Bezirkssportgerichts Weser-Ems sogar durch die Verbandssportgerichtsbarkeit die Schutzbedürftigkeit seiner Schiedsrichter nicht gewahrt.“ Nebenbei: Für Sonntag ist das Rückspiel der Bezirksliga V in Westrhauderfehn angesetzt.

Vom Boykott betroffen sind unter anderem die Landesligaspiele von Vorwärts Nordhorn in Emden und vom SV Bad Bentheim im südoldenburgischen Lohne sowie die Bezirksligaspiele VfL Weiße Elf - Concordia Emsbüren, TuS Gildehaus - SV Eintracht TV, FC Leschede - Union Lohne und SV Wietmarschen - SC Spelle-Venhaus II. Nicht betroffen sind die Landesliga- und Bezirksliga-Ansetzungen für Freitag und Sonnabend sowie generell für alle Spiele des Wochenendes der Juniorinnen, Junioren und Frauen.