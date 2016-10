Kind in Ohne aus Bulli heraus angesprochen

Ohne.gn Insassen eines weißen VW-Bulli sollen am Montag in den Mittagsstunden in Ohne ein schulpflichtiges Mädchen „verdächtig angesprochen“ haben. „Die Mutter des Kindes wandte sich richtigerweise direkt an die Polizei Bad Bentheim. Diese ging dem Hinweis nach und konnte sowohl Fahrzeug, als auch Insassen am Montagabend überprüfen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach aktueller Bewertung liege keine unmittelbare Gefahrenlage vor.

„Falschmeldungen in sozialen Medien“

„Unabhängig von den polizeilichen Maßnahmen sind in den sozialen Medien Falschmeldungen verbreitet worden“, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Dort sei unter anderem von einem weißen VW Bulli mit WI-Kennzeichen die Rede gewesen. Deren Insassen würden gezielt Kinder ansprechen und versuchen, sie in das Fahrzeug zu locken. „Diese Meldungen haben in Schüttorf und Ohne zu erheblichen Verunsicherungen geführt, entsprachen aber definitiv nicht den Tatsachen“, schreibt Polizeipressesprecher Dennis Dickebohm.