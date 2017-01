Kindertagesstätten sind Orte früher Bildung

Nordhorn. Zahlreiche Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Nordhorns waren am Sonntag zum Neujahrsempfang der Kirchen gekommen. Sie hörten einen Bericht über diesen weitgefächerten kirchlichen Arbeitsbereich, der in Teilen durchaus den Charakter einer Leistungsbilanz hatte und deshalb überzeugend war, weil er den Zuhörern auch Zahlen und Fakten zumutete.

In seiner Begrüßung gab Pfarrer Thomas Kersten von der lutherischen Kreuzkirchengemeinde seiner Freude darüber Ausdruck, dass die Sonntagsheiligung nicht nur heute Vorfahrt bekommen habe gegenüber allen Begehrlichen aus der Güter- und Warenwelt. Auch in einer schrumpfenden Volkskirche gebe es viele in Bedrängnis geratene Menschen, die am Sonntag besondere Erwartungen hätten an eine Kirche des Wortes und der Tat. Das gelte insbesondere für das heutige Schwerpunktthema, für die Kinder in unserer Gesellschaft.

Pfarrer Thomas Allin von der reformierten Kirchengemeinde griff dieses Stichwort auf und warf Schlaglichter aus den Kirchengemeinden Nordhorn auf ungefähr zwei Dutzend Aufgabenbereiche der kirchlichen Kinder-und Jugendarbeit, und er fügte die Teilnehmerzahlen hinzu, die man in dieser Arbeit erreiche. Dabei verschwieg er nicht die Trends: Steigt die Nachfrage oder fällt sie? So ist zum Beispiel das Interesse an der Kindergottesdienstarbeit – früher ein Renner – rapide gesunken. Auf das Jahr bezogen erreicht man damit nur noch 150 Kinder. Hingegen boomt es im Krabbel-Gottesdienst: 180 Kinder (allein aus der entsprechenden Alterskategorie). Auch die Kinderbibeltage mit 360 Teilnehmern sind auf dem aufsteigenden Ast. 170 Messdiener aktiviert die katholische Kirche in Nordhorn. Und 110 begeisterte Musical-Mitmacher erreicht die Baptistengemeinde mit einer bestens angenommenen Aufführung jeweils Anfang April.

Pfadfinder sammeln 22.000 Euro

Auch die christlichen Pfadfinder halten sich gut in der Kreuzkirchen-Gemeinde. Ihre 48 Mitglieder gestalten Gottesdienste mit, organisieren den „leuchtenden Advent“ im Kloster und fahren jetzt ins Bundeslager zu Luther nach Wittenberg. Die Sternsinger-Aktion boomt seit vielen Jahren. In 1200 Pfarrgemeinden bundesweit findet sie statt. In Nordhorn nehmen 200 Kinder daran teil und in diesem Jahr kam ein Erlös von 22.000 Euro zusammen.

Diese und noch viel mehr Zahlen und Fakten, die Pfarrer Allin zu bieten hatte, untermauerten Petra Krull und Jürgen Veldboer von der katholischen Sankt Augustinus-Stadtgemeinde mit einer Übersicht über die Einrichtungen in der Stadt Nordhorn und mit Hinweisen zu den Methoden und Inhalten der pädagogischen Arbeit.

Von den insgesamt 19 Kindertagesstätten in Nordhorn befinden sich zwölf in kirchlicher Trägerschaft: fünf katholische, vier reformierte, drei lutherische Häuser. Insgesamt werden in den kirchlichen Einrichtungen über 1000 Kinder von 150 pädagogischen Mitarbeitern betreut. Krull und Veldboer legten Wert auf die Feststellung, dass Kindertagesstätten keine bloßen „Betreuungsanstalten“ sind wie ehedem, sondern Bildungseinrichtungen.

Von christlichem Glauben geprägtes Menschenbild

Insgesamt arbeiten sie mit den Kindern in zehn Lernbereichen, mit emotionalen und kognitiven Inhalten verschiedenster Art: Ethik und Religion, Naturwissenschaft, Ästhetik, Sprache. In den kirchlichen Kindertagesstätten ist ein Menschenbild, das vom christlichen Glauben geprägt ist, die Grundlage aller Arbeit. Genau hier liegt der Unterschied zu den anderen Trägern. Den Kindern wird eine Weltsicht vermittelt, in der Hoffnung, Freude, Neugier und Vertrauen zentral sind.

Der Förderung der Muttersprache komme für die Erschließung der Welt elementare Bedeutung zu. Sie hat eine Querschnittsfunktion zu allen anderen Lernbereichen. Ebenso auch die lebenspraktischen Fähigkeiten: Vieles, was frühere Generationen noch im Elternhaus gelernt hätten, müsse heutzutage in den Kindertagesstätten vermittelt werden.

Das waren vielfältige Informationen für ein aufmerksam zuhörendes Publikum. Gottlob hatte der Vorbereitungskreis mit Pastoren aller Konfessionen für einen produktiven Wechsel zwischen Wort und Musik gesorgt. Vier musikalische Intermezzi gab es. Und hier bewährte sich Kantor Jens Peitzmeier von der Kreuzkichengemeinde mit seinem siebenköpfigen Vokalensemble aus der Oberstufe des Nordhorner Gymnasiums hörbar. Mit „You Raise Me Up“ von Westlife gelang ein eindrucksvoller, tiefgründiger Abschluss eines Neujahrsempfangs, bei dem die Nordhorner Kirchengemeinden gezeigt haben, was in ihnen steckt.