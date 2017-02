Kirche will hörgeschädigte Gläubige unterstützen

Meppen.gn „In der kirchlichen Besuchsdienstarbeit Engagierte kennen das Problem. Sie kommen zu Besuch bei einem älteren Menschen und er kann Sie kaum verstehen, weil er so schwerhörig ist. Hören ist ein sehr wichtiger Sinn. Durch ihn haben wir Verbindung zu anderen Menschen, selbst wenn wir sie nicht sehen. Aber was ist, wenn das Hören nicht mehr richtig oder gar nicht mehr funktioniert?“ So schildert die Beauftragte für Besuchsdienstarbeit im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Emsland-Bentheim, Diakonin Silke Knieling eine ganz besondere Problemlage für Ehrenamtliche.

Die Zahl der Schwerhörigen steigt beständig. Die Zahl der tauben Menschen, die mit neuester medizinischer Technik wenigstens etwas hören können, auch. 4000 bis 6000 Menschen in Niedersachsen sind trotzdem ganz taub. Oft ziehen sich Hörgeschädigte zurück aus der hörenden Welt.

Zugang finden

In den Kirchengemeinden, egal ob evangelisch oder katholisch, tauchen Betroffene oft gar nicht auf, denn die Verständigungsprobleme sind zu groß. Die engagierte Diakonin möchte an beiden Seiten dieser Problemlage etwas ändern: „Wie geht es den Betroffenen damit? Was und wie denken sie? Was brauchen sie? Und erst recht: Wie können wir als Hörende ihnen begegnen? Und was können Besuchsdienstmitarbeitende tun, wenn Sie keinen Zugang zu einem hörgeschädigten Menschen finden?“

Knieling wirbt für die Mitarbeit in einem regionalen Arbeitskreis der kirchlichen Besuchsdienstarbeit, der sich mit diesen und anderen Fragen regelmäßig beschäftigen möchte. Am 6. März findet er von 14 bis 18 Uhr im Gemeindehaus der lutherischen Bethlehemkirchengemeinde am Albert-Schweizer-Weg 5 in Meppen statt. Pastorin Christiane Neukirch, Beauftragte der Landeskirche Hannovers für die gebärdensprachliche Seelsorge, wird in das Thema einführen. Angesprochen sind alle Besuchsdienstmitarbeitenden des Kirchenkreises und auch der Dekanate.

Anmeldungen werden erbeten bis zum 1. März bei Diakonin Silke Knieling, Tel: 05923 995611 oder per Email: diakonin.knieling@gmail.com