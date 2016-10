Kita-Bauarbeiten liegen vorerst auf Eis

Bad Bentheim. Drei zusätzliche Krippengruppen sollen demnächst in Bad Bentheim entstehen. Eine an der Kindertagesstätte Sperberstraße sowie zwei am künftigen Kindertagesstättenstandort „Kaiserhof“ (die GN berichteten). An der Sperberstraße ist nach den Worten von Bürgermeister Dr. Volker Pannen bereits mit vorbereitenden Maßnahmen begonnen worden, zum Sommer hin werde die Gruppe dringend benötigt.

Doch derzeit liegen alle Arbeiten auf Eis. Der Grund: Noch liegt der Stadt keine Bestätigung der Landesschulbehörde über die beantragten Fördermittel vor. „Die Stadt Bad Bentheim hat bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde Hannover fristgerecht Anträge auf die Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung des Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren gestellt“, sagt Volker Pannen im GN-Gespräch. Der Eingang sei auch von der Landesschulbehörde per Mail bestätigt worden.

Förderprogramme aufgebraucht

Die beantragten Fördersummen betragen 180.000 Euro für den Ausbau an der Sperberstraße und 360.000 Euro für das Projekt am „Kaiserhof“. Volker Pannen und Heinz-Gerd Bökenfeld, Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schule, Sport, Jugend und Soziales, haben in den vergangenen Tagen viele Telefongespräche geführt und E-Mails geschrieben, um zu erfahren, warum die Mittel noch nicht bewilligt worden sind.

Wie der Bentheimer Bürgermeister erfuhr, sind sowohl die Bundes-, als auch die Landesmittel aufgebraucht. „Es gibt zwar auf Bundesebene Bestrebungen, weitere Finanzmittel für den Kita-Ausbau bereit zu stellen (die Rede ist von 1,1 Milliarden Euro), jedoch konnten hierzu noch keinerlei konkrete Informationen gegeben werden“, sagt Pannen. Auf Anfrage habe die Landesschulbehörde lediglich mitgeteilt, dass noch nicht abzusehen sei, inwiefern eine weitere Bearbeitung der vorliegenden Anträge der Stadt Bad Bentheim erfolgen könne. „Ob und inwieweit es ein weiteres Förderprogramm geben werde, sei noch nicht geklärt“, berichtet der Bürgermeister.

Vorleistung als Option

„Für die Stadt Bad Bentheim beziehungsweise die mit der Stadt kooperierenden Träger bedeutet dies, dass die zur Deckung des Betreuungsbedarfs auch aus Sicht des Landkreises als Träger der öffentlichen Jugendhilfe dringlichen Vorhaben, die sich konkret in Planung befinden, derzeit nicht umgesetzt werden können, da die Bundes- und Landesmittel unverzichtbarer Bestandteil der Gesamtfinanzierung sind“, sagt Volker Pannen.

„Es wäre kein Problem für uns, in Vorleistung zu treten, aber wir müssen mit Sicherheit wissen, dass es Fördermittel in der beantragten Höhe gibt.“ Außerdem sei auch überhaupt noch nicht klar, ob eine mögliche neue Förderung auch in Höhe von 12.000 Euro pro Krippenplatz erfolge, oder vielleicht über weniger. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz sei in jedem Fall über die Tagespflege und Nachmittagsgruppen zu erfüllen“, erklärte Pannen.

Rat entscheidet bei nächster Sitzung

Am Montagabend informierte der Bürgermeister in der Sitzung des Bad Bentheimer Stadtrates über die Thematik. „180.000 Euro weitere Mittel kann die Stadt ohne die Gewissheit der Fördermittel nicht aufbringen. Ich würde das nur machen, wenn ich die Rückendeckung des Rates bekäme“, sagte Volker Pannen den Ratsmitgliedern. 102.750 Euro für die Erweiterung an der Sperberstraße kommen von der Stadt, die gleiche Summe zahlt das Eylarduswerk als Träger.

Ob die Stadt ohne eine feste Zusage in Vorleistung tritt, darüber wird der Stadtrat bei nächster Gelegenheit entscheiden. Einstimmig wurde die Entscheidung vertagt, damit die Fraktionen über die Situation beraten können.