Klicktipp: Porträts von Grafschafter Künstlern

Nordhorn. Eigentlich ist Wolfgang Weßling Rechtsanwalt. Aber sein Herz schlägt seit jeher für Kunst und Kultur. Vor allem die Fotografie hat es ihm angetan – insbesondere Porträts begeistern ihn.

Seit einiger Zeit lichtet er mit seiner digitalen Spiegelreflexkamera Gleichgesinnte ab: Künstler, die in der Grafschaft leben. „Mich interessiert, was die Grafschaft künstlerisch zu bieten hat und finde es spannend, die Künstler, die ich mir ausgesucht habe, dann zu treffen“, berichtet der 54-Jährige den GN.

Wolfgang Weßling hat ein Auge auf Grafschafter Künstler geworfen. Foto: Andreas Cordes

Acht hat er bislang fotografisch festgehalten. Die Bilder in schwarz-weiß präsentiert er auf seiner Webseite, die den Titel „Künstler in der Grafschaft Bentheim“ trägt. Als Nächstes wird er dort Anke Baumeister aus Getelo vorstellen. Bei der Präsentation der Künstler konzentriert sich Wolfgang Weßling allerdings nur auf ein Foto, Name, Geburts- und Arbeitsort und – falls vorhanden – den Webauftritt der Porträtierten. Dort können Interessierte dann mehr über die Kunstschaffenden erfahren.

Von zu viel nachträglicher Bearbeitung seiner Fotos hält der Nordhorner übrigens nicht viel. Hier und da erhöht er lediglich die Kontraste. „Das habe ich mir aus Zeiten der analogen Fotografie beibehalten“, sagt Weßling.

Empfehlungen erwünscht

Für Empfehlungen, wen Wolfgang Weßling beizeiten noch fotografieren könnte, ist er immer dankbar. Allerdings behält er sich vor, selbst eine Auswahl zu treffen – schießlich müsse ihn die Kunst ansprechen. Bestimmte Kriterien muss ein Künstler nicht erfüllen. Es können Maler, Fotografen, Bildhauer oder auch Musiker sein – lediglich den Bezug zur Grafschaft muss es geben.