Klicktipp: Rezepte aus der Grafschaft

Nordhorn. Welche Gerichte sind typisch für die Grafschaft? Was kochen die Menschen zwischen Bad Bentheim und Emlichheim seit Generationen? Was isst man nur hier? Antworten darauf gibt die Internetseite Grafschafter-Rezepte.de.

Auf der Seite gibt es Rezepte ausschließlich aus der Grafschaft Bentheim. Wie bei Kochbüchern üblich gibt es zu jedem Gericht eine Zutatenliste und eine Anleitung zum Nachkochen, dazu Fotos, Informationen zum Schwierigkeitsgrad und der benötigten Zeit. Die Rezepte können ausgedruckt werden, angemeldete Benutzer können eigene Rezepte einstellen, sich Favoriten speichern oder Kommentare schreiben.

Grafschafter Hochzeitssuppe ist nicht nur bei den Feierlichkeiten zur Eheschließung beliebt. Screenshot: grafschafter-rezepte.de

Auf die Idee zu dem Internetportal kam Jörg Wigger, als er vor einem Problem stand. Es begann mit einer alten Rezeptsammlung. Sie wird seit drei Generationen in Wiggers Familie weitergereicht. Der Hobbykoch erhielt sie kürzlich von seiner Mutter und wollte ein paar Rezepte daraus nachkochen. Doch das ging nicht. „Mit etwa 90 Prozent konnte ich nichts anfangen“, sagt Wigger. Denn die Rezepte seien teilweise auf altdeutsch geschrieben oder in niederländischer Sprache verfasst. Zum Glück gab es Hilfe. „Dank meiner Mutter, die jetzt auch schon bald 80 wird, war das dann möglich.“

Jörg Wigger stammt aus Uelsen und lebt seit einigen Jahren in St. Johann in Tirol, Österreich. Vielleicht hat der Blick von Außen den 54-Jährigen dazu gebracht, sich den Gerichten seiner Heimat zu widmen. Alte Rezepte werden nicht mehr gekocht oder verstauben in Schubladen. „Laufen wir da nicht Gefahr, dieses Kulturgut zu vergessen?“, fragt Wigger. Daher hat er die Plattform Grafschafter-Rezepte.de ins Leben gerufen, auch damit sich dort kochinteressierte Grafschafter austauschen.

Bisher nur wenige Rezepte

Derzeit hält sich das Angebot auf der Internetseite in Grenzen: 13 Rezepte haben die Mitglieder dort eingestellt. Von der Grafschafter Hochzeitssuppe über Grünkohl bis zur Biersuppe gibt es aber eine solide Basis für Hobbyköche.

Mehr als 30 Personen haben sich bereits auf dem privaten Rezeptportal angemeldet. Eine Anmeldung ist nur notwendig, wenn Benutzer eigene Anleitungen veröffentlichen wollen. Jeder kann bei dem Kochportal mitmachen. Die Registrierung funktioniert per Benutzername und E-Mailadresse oder über einen bestehenden Facebook-Login.

Jörg Wigger hofft, dass die Community weiter wächst und fleißig Rezepte einstellt.