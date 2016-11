Klönen und Basteln in Wietmarschen

Wietmarschen.Spaß am Basteln und Malen findet Esther Molitor seit sie denken kann. „Aus Natur- und Verpackungsmaterialien kostengünstig etwas Besonderes zu erschaffen, reizt mich total“, meint die Hobbykünstlerin. Und so entstand 2014 im Lingener Ortsteil Biene unter der Leitung von Esther Molitor eine Kreativwerkstatt. Im alten Haus der Bäckerei Wintering hat sie hier gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren ein Mal in der Woche gemeinsam gebastelt. Die Idee dahinter: „Der soziale Kontakt zwischen den Dorfbewohnern sollte intensiviert werden. Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen den Anschluss verloren haben, konnten in der Kreativwerkstatt wieder zu neuem Selbstbewusstsein finden“. Doch die Werkstatt musste zum 31. Mai geschlossen werden, für die Räume gibt es andere Pläne.

Für die Kreativwerkstatt hat sich – sehr zur Freude der Gemeinde Wietmarschen – über Jugendpflegerin Magdalena Bruns eine neue Lösung gefunden. Die Werkstatt ist in unmittelbarer Nähe zur Wallfahrtskirche in die Teestube eingezogen. Der Raum wird von der Kirchengemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. „Bislang waren dort lediglich die ‚Rüstigen Rentner‘ untergebracht“, erklärt Matthias Bruns, Vorsitzender des Kirchenvorstands. „Zukünftig teilen sie sich den Raum mit der Kreativwerkstatt.“

Esther Molitor möchte die Arbeit, die sie in Biene geleistet hat, in Wietmarschen fortführen: „Die Kreativwerkstatt ist grundsätzlich kostenlos. Diejenigen, die mitmachen möchten, bringen einfach Bastelmaterial wie Papierrollen, Verpackungen, Blätter oder Steine mit – es gibt für alles eine Umsetzungsidee, jeder darf basteln, was er möchte“. Aufwändigere Materialien können zum Selbstkostenpreis von einem Euro vor Ort gekauft werden.

Wenn es nach Esther Moltor geht, soll die Kreativwerkstatt allerdings nicht nur Platz für Kunst- und Bastelinteressierte bieten, sondern auch allen, die einfach nur auf eine Tasse Kaffee oder zum Zuschauen beim Werkeln, vorbeikommen möchten, um die „Anspannung des Tages ausfließen zu lassen“. Im Zentrum des Projekts stehe das harmonische Miteinander. „Wir wollen einfach Spaß haben“, erklärt Molitor.

Als Gemeindebürgermeister Manfred Wellen zum ersten Mal von dem Projekt hörte, sicherte er umgehend seine Unterstützung zu: „Die Kreativwerkstatt wird das Freizeitangebot in der Gemeinde Wietmarschen weiter aufwerten.

Die Kreativwerkstatt befindet sich in der Teestube an der Matthias-Rosemann-Straße und ist größtenteils barrierefrei zugänglich. Sie öffnet ihre Pforten donnerstags ab 15 Uhr und schließt gegen 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.