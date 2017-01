Knöllchen in Holland – was nun?

Enschede/Nordhorn/Gronau. Aber was heißt hier Knöllchen: Mit mittlerweile 63,80 Euro ist der „Parkeerbon“ eine happige Knolle. Und als ob der Ärger nicht genug wäre, kommt große Unsicherheit hinzu: Denn auf dem Bon sind zwar Datum, Uhrzeit, Ort und Art des Verstoßes vermerkt – nichts aber darüber, wo und wie man die Geldbuße begleichen kann. Erst recht nicht auf Deutsch.

Das allerdings wird sich möglicherweise bald ändern. Irma Nadorp, Sprecherin des zuständigen Gemeentelijk Belastingkantoor Twente in Hengelo, sagt: „Wir haben die Städte Enschede und Hengelo, Almelo und Oldenzaal gebeten, auf der Rückseite des Knöllchens auch Informationen auf Deutsch abzudrucken.“

Der Text soll lauten: „Die Zahlung der Nachforderung ist leider nicht sofort möglich. Sobald die Angaben vom Fahrzeughalter eines deutschen Kennzeichens beim Bundesverkehrsamt eingetroffen sind, schicken wir ein Duplikat Bußgeldbescheid Parkgebühren an Ihre Adresse. Das kann eine Weile dauern. Auf dem Duplikat Bußgeldbescheid Parkgebühren wird erwähnt, wann und wie man zahlen soll. Warten Sie bitte das Duplikat ab. Einwände gegen den Bescheid für die Nachforderung können innerhalb von sechs Wochen nach dem Ausstellungsdatum des Bescheids schriftlich vorgebracht werden. Schreiben Sie an: de Directeur van het GBT p/a Cannock Chase, Postfach 103, NL-6650 AC Druten.“

„Einwände können auch auf Deutsch formuliert werden“, sagt Irma Nadorp. Eine Barzahlung bei der Stadtverwaltung oder der Polizei ist bei Knöllchen nicht möglich. Sie stellt auch klar: Eine Beschwerde befreit nicht von der Zahlungspflicht.

„,Cannock Chase‘ in Druten wickelt im Auftrag des Belastingkantoors Twente die Einzugsverfahren für gebührenpflichtiges Parken ab. In ihren Schreiben sind die Kontoverbindungen und die Zahlungsmodalitäten aufgeführt, so Irma Nadorp.

Wie lange dauert es, bis dieser Brief kommt? „Das ist schwierig zu sagen. Es hängt davon ab, wann die Kontrolleure ihre ausgestellten Knöllchen in Hengelo abliefern und wann wir die Halterdaten von den deutschen Behörden bekommen.“

Risiko Radklemme

Auch wenn die Strafe happig ausfällt: Ist sie berechtigt, ist es ratsam, sie zu zahlen. Sonst riskiert der Fahrzeughalter, beim nächsten Besuch in den Niederlanden eine Radklemme verpasst zu bekommen. Diese entfernen zu lassen, wird teuer: mindestens 70 Euro.

Das geschilderte Verfahren gilt ausschließlich bei Verstößen, bei denen die Parkuhr nicht bedient wurde oder abgelaufen ist beziehungsweise kein Ticket aus dem Parkautomaten gezogen oder die Parkzeit überschritten wurde. Anders sieht es aus, wenn man in den Niederlanden sein Auto in Park- oder Halteverbotzonen abstellt.

Dann handelt es sich um einen Verstoß gegen das Verkehrsrecht, ebenso wie Geschwindigkeitsübertretungen, bei Rot über die Ampel zu fahren, während der Fahrt zu telefonieren und das Fahren ohne Gurt. Wer dabei erwischt wird, erhält ebenfalls eine Geldbuße. Die Zahlungsaufforderung kommt in derartigen Fällen per Post vom Centraal Justitieel Incasso Bureau (zentrales Justizinkassobüro, CJIB).

Wer mit diesem Bescheid nicht einverstanden ist, kann innerhalb von sechs Wochen nach dem Versanddatum des Bescheides (begründeten) Einspruch einlegen beim Parket CVOM, Unit Mulder, Postbus 50000, 3500 MJ Utrecht, Niederlande.

Bei derartigen Verstößen kann die Polizei direkt kassieren; dann verschickt das CJIB keinen Bescheid. Wer trotzdem Einspruch erheben will, sollte seinem Widerspruch eine Kopie der erhaltenen Anzeige beilegen. Solange dieser Einspruch behandelt wird, muss man den geforderten Betrag nicht zahlen. Nachdem der Staatsanwalt einen Beschluss gefasst hat, erhält man hierüber eine schriftliche Mitteilung vom CJIB.

Auch gegen diesen Bescheid ist Widerspruch möglich – allerdings wird in diesem Stadium kein Zahlungsaufschub mehr gewährt. Stellt sich im Widerspruchsverfahren heraus, dass der Einspruch gerechtfertigt ist, wird das Geld erstattet. Eine weitere Berufungsinstanz ist das Gericht in Leeuwarden.

Strittige Fälle

Strittige Fälle gibt es immer wieder mal. Legendär sind Probleme bei der Kennzeichenerfassung: In den Niederlanden sind Ortskennzeichen wie in Deutschland unbekannt. Das Bochumer Kennzeichen BO RA 1 und das Borkener BOR A 1 sind für niederländischen Behörden auf den ersten Blick identisch. In der Vergangenheit hat das mehrfach zu Verwechslungen geführt.

Unscharfe Fotos aus „Starenkästen“ erweisen sich ab und zu ebenfalls als Fehlerquelle. So erhielt ein Autofahrer aus Münster im vergangenen Jahr einen Bußgeldbescheid, obwohl er überhaupt nicht in den Niederlanden gewesen war.

Das Foto – das eindeutig nicht den Wagen des Münsteraners zeigte – brachte die Auflösung: Statt eines O auf dem Nummernschild hatten die Sachbearbeiter ein D gelesen – und schon steckte der Münsteraner in den Fängen der niederländischen Bürokratie. Und daraus herauszukommen, erweist sich oft als äußerst zeitraubende Prozedur.