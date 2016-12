„Kochbrüder“ bereiten Weihnachtsmenü zu

Nordhorn. Von den neun Männern an den vier langen Küchenzeilen ist nur leises Gemurmel zu hören. Wasser siedet im großen Topf vor sich hin und wartet auf den Wirsing, Johann Wiggers schneidet konzentriert die Schalotten in winzige Würfel: Klick, klick, klick ertönt das Messer auf dem Holzbrett. Auf dem Menüplan steht ein aufwändiges Drei-Gänge-Weihnachtsmenü. In der Großküche der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales an der Bachstraße in Nordhorn herrscht eine ruhige, aber arbeitsame Atmosphäre.

Seit genau 20 Jahren gibt es den „Kochclub“, seitdem treffen sich zwölf Männer einmal im Monat zu gemeinschaftlichem Kochen und anschließendem Genuss. Die „Kochbrüder“, wie sie sich selbst nennen, sind zwischen 62 und 84 Jahre alt. Fast alle sind ehemalige Lehrer oder Beamte. Für die meisten ist Kochen seit Langem ein Hobby.

Neun Kochbrüder beim Einsatz: Manfred Meyer, Werner Lüßling, Richard Honeck, Karl-Heinz Heck, Wolfgang Puschin, Dieter Dickschat, Johann Wiggers, Harm Ellen und Klaus Weber (von links nach rechts).

Manfred Meyer, heute Pensionär, war Arbeitsberater bei der Nordhorner Arbeitsagentur. Hier hatte er auch mit Weiterbildungen im gastronomischen Bereich zu tun. Das brachte ihn Anfang 1997 auf die Idee, einen privaten Kochclub zu gründen und sich selbst sozusagen in geselliger Runde kulinarisch weiterzubilden. „Wir sind mit Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen gestartet. Die ersten Jahre hat uns ein professioneller Ausbilder aus der Gastronomie angeleitet und die Rezepte ausgesucht“, erzählt Meyer.

Seit mittlerweile zehn Jahren ist Meyer der Chefkoch, auch wenn er selbst nicht so genannt werden möchte. „Wir kochen alle gemeinsam“, betont der 66-Jährige, allerdings ist er doch die treibende Kraft. Denn er schlägt die Menüs vor, teilt die Gänge den Köchen zu und kauft sämtliche Zutaten ein. Jeden ersten Montag im Monat heißt es dann für zurzeit elf Herren: „Ran an den Herd!“ Damen haben dann keinen Zutritt. Allerdings gehen die Kochbrüder einmal im Jahr mit ihren Frauen essen – und lassen sich alle gemeinsam bekochen. An diesem Nikolausabend händigt Manfred Meyer allen neun Kochbrüdern eine Menüliste aus und teilt die Arbeiten und Gänge auf seine Köche auf.

Um 18 Uhr geht es los, um 19.45 Uhr soll die Vorspeise auf dem Tisch stehen. Das Weihnachtsmenü 2016 besteht aus Möhren-Ingwer-Suppe mit Garnelenspieß als Vorspeise, zartrosa Hirschrücken an Glühweinsoße, Rahmwirsing und würzigen Kartoffelrosen als Hauptgericht und dunkle Schokoladen-Pannacotta mit Orangenfilets zum Dessert.

Johann Wiggers ist mit 84 Jahren der älteste Kochbruder und seit Gründung des Clubs dabei. „Ich habe von meiner Oma, bei der ich aufgewachsen bin, das Kochen gelernt“, sagt Wiggers, der am liebsten Grafschafter Gerichte kocht und auch Zuhause regelmäßig am Herd steht. „Die leichten Sachen kocht meine Frau“, sagt Wiggers verschmitzt.

Karl-Heinz Heck (80) ist seit 18 Jahren dabei und kocht leidenschaftlich gern. Das zeigt sich schon daran, dass er in seinem Haus zwei Küchen hat – eine für sich und eine für seine Frau. „Ich lade meine Frau öfter Zuhause zum Essen ein. Am liebsten koche ich am Wochenende – und räume nachher natürlich auch wieder auf. Meine Frau darf eigentlich gar nicht in meine Küche. Ihren Rat nehme ich aber immer gerne an“, sagt der 80-jährige ehemalige Lehrer an den Berufsbildenden Schulen in Nordhorn.

Harm Ellen (72) und Richard Honeck (69) bereiten heute das Dessert zu. Und sie denken dabei genauso praktisch wie jede erfahrene Hausfrau: „Souffléförmchen haben wir nicht, wir nehmen einfach unsere altbewährten Kaffeetassen für die Pannacotta“, sagt Ellen. Richard Honeck ist bestens präpariert: Er zieht ein schlankes Anglermesser mit Holzgriff aus seiner Tasche. Damit kann er nicht nur Fische, sondern mühelos auch die elf Orangen filetieren. Zur Sicherheit hat Manfred Meyer eine Skizze mitgebracht, wie das Ganze auf dem Teller angerichtet werden soll. „Die Sauce darf nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig werden, damit sie nicht vom Teller läuft“, lautet die klare Order.

Schon nach 30 Minuten duftet und brutzelt es in der Schulküche, alle vier Ceran-Kochfelder sind in Betrieb. Johann Wiggers und Werner Lüßling spießen routiniert 44 Garnelen auf kleine Spieße, stillschweigend zupft Lüßling danach Blättchen von roter Kresse, die später die Suppe krönen werden. „Wir lernen voneinander. Das ist besonders schön“, sagt er.

Die Lebenserfahrungen der Kochbrüder spiegeln sich beim Zubereiten des Essens. „Ich habe auch als Chemiker viel gekocht. Chemie und Küche sind in vielem verwandt. Bei beiden gibt es Rezepte, nach denen man sich richten muss“, vergleicht der 69-jährige Dieter Dickschat. Musste er früher bei chemischen Analysen mit Mengen in Milligramm arbeiten, darf er heute bei der Glühweinsoße für den Hirschrücken etwas großzügiger sein. Eines aber ist geblieben: „Ich koche trotzdem immer nach Rezept“, sagt der Lehrer im Ruhestand.

Karl-Heinz Heck und Wolfgang Puschin schichten fein gehobelte Kartoffelscheiben wie Blätter in Muffin-Förmchen. Mit ruhigen Fingern legen sie Scheibe auf Scheibe und bestreichen diese „Kartoffelrosen“ am Schluss mit Butter. „Also ich bin zufrieden. Man muss es einmal gemacht haben“, strahlt der 72-jährige Karl-Heinz Heck nach dieser Premiere. Immer noch ist das leise Brummen der Abzugshauben zu hören, begleitet vom Surren des Stabmixers. Wie eingespielt die neun Männer sind, zeigt sich auch daran, dass jeder, der gerade keine Aufgabe hat, zu einer der Spülen geht und wortlos abwäscht.

Um zwanzig vor acht, fünf Minuten bevor die Vorspeise auf den Tisch soll, wird es hektischer. Überall wird abgeschmeckt. Manfred Meyer und Dieter Dickschat beugen den Kopf über die Glühweinsoße, leise diskutierend: „Die Soße ist zu sauer“, „Es muss mehr Portwein rein“, „Notfalls mildern wir das mit Sahne ab“. „Ich bin nicht überzeugt“, sagt Dieter Dickschat noch kurz vorm Servieren und gießt die Soße minutenlang durch ein feinmaschiges Sieb, um sie zu klären. Und das hat es schließlich gebracht: Jetzt leuchten seine Augen, er reibt sich die Hände: „Mmmmh“.

Beim letzten Abschmecken stehen vier Männer um den Topf, bis ein einvernehmliches „Jaaa“ erklingt. Am Schluss kommen jede Menge kalte Butterwürfel hinzu. „Wir arbeiten kalorienbewusst, denn wir sind uns der Kalorien bewusst“, fasst Manfred Meyer das zusammen.

Im Nebenraum ist der Tisch festlich gedeckt. Ein 2014er Spätburgunder Rotwein aus Baden ist bereits entkorkt. Das gesamte Menü wird in andächtiger Stille verzehrt. Die Männer riechen und schmecken. Sprechen würde den Genuss nur stören. „Wenn die Katze Mäuse frisst, miaut sie ja auch nicht“, sagt Dieter Dickschat.

Nach der Vorspeise gehen alle wieder in die Küche und sehen nach ihren Gerichten: Wie fest ist der Nachtisch? Wie heiß das Innere des Fleisches? Das Essen wird also zwangsläufig immer wieder von den letzten Arbeitsschritten unterbrochen. Pünktlich um 20.15 Uhr ist das Fleisch fertig, doch die Teller sind nicht vorgewärmt. Vergessen. Also fünf Minuten Verzögerung und ab mit dem Geschirr in den Ofen. Geschäftig kommt dann der Wirsing durch kleine runde Formen auf den Teller, das Hirschfleisch (innen zart rosa) wird in Scheiben geschnitten, die Kartoffelröschen allerdings lösen sich etwas schwer aus der Ofenform.

Nach jedem Gang, kurz bevor die Teller leer sind, holen einige Männer Tupperdosen aus der Tasche. Auch kleinste Reste werden noch am Tisch abgefüllt. „Damit meine Frau weiß, wie wir das gemacht haben“, sagt Klaus Weber (78), als er einen Esslöffel Wirsingpüree einpackt.

Harm Ellen benennt die Zutat, die den Club zusammenhält: „Was wir alle gemeinsam haben: Wir essen gerne.“ Und was gibt es bei den Kochbrüdern an Heiligabend? Mehrfach ist zu hören: „Kartoffelsalat und Würstchen, damit wir unsere Zeit nicht mit dem Kochen, sondern mit der Familie verbringen.

Scheibe für Scheibe entstehen die gehobelten Kartoffelrosen, die am Schluss mit Butter bestrichen werden.

„Der Kochclub“

Weihnachtsmenü 2016

Möhren-Ingwer-Suppe mit Garnelenspieß

Zartrosa Hirschrücken an Glühweinsoße, Rahmwirsing und würzigen Kartoffelrosen

Dunkle Schokoladen-Pannacotta mit Orangenfilets

Die Rezepte

Möhren-Ingwer-Suppe mit Garnelenspieß

Zutaten (12 Personen)

Suppe

5 Schalotten

3 Knoblauchzehen

50 g Butterschmalz

1000 g Möhren

250 g Kartoffeln

100 g Ingwer

1500 ml Gemüsebrühe

400 ml Sahne

2-3 TL Honig

Meersalz, grob

schw. Pfeffer a.d.M.

Schalotten und Knoblauch fein hacken und in einem Topf in Butterschmalz glasig dünsten.

Möhren, Kartoffeln und Ingwer schälen, grob würfeln (Ingwer fein) und in den Topf geben,

kurz anschwitzen. Mit Gemüsebrühe aufgießen und ca. 20 Minuten köcheln lassen.

Sahne hinzugeben, mit Honig, Salz und Pfeffer würzen.

Mit dem Pürierstab aufmixen und noch ein wenig ziehen lassen. Ggf. nachwürzen.

Garnelenspieß

48 Garnelen

12 Rosmarin-Stiele (ohne Nadeln)

Butterschmalz

Salz

schw. Pfeffer a.d.M.

etwas Zitronensaft



Garnelen ggf. auftauen lassen, schälen und den feinen schwarzen Darm ziehen, waschen

und trockentupfen. Von der Kopfseite her bis zur Hälfte halbieren.

Jeweils 4 Garnelen auf die Rosmarin-Stiele aufziehen. In der Pfanne in Butterschmalz ca.

2-3 Minuten braten, dabei mit etwas Zitronensaft beträufeln. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Beilagen, Deko, Servieren

½ dunkles Brot

Backpapier

400 g Crème fraiche

Backofen auf 150 °C vorheizen.

Brot in hauchdünne Scheiben schneiden (2-3 mm), auf einem mit Backpapier ausgelegten

Backblech verteilen und kurz im Backofen rösten. Es soll eine leichte Bräunung erhalten.

Auskühlen lassen.

Suppe in Tassen füllen, jeweils zwei Nocken Crème fraiche mit dem TL darauf geben.

Garnelenspieß darüberlegen. Brotscheibe dazugeben.

Zartrosa Hirschrücken an Glühweinsoße, Rahmwirsing und würzigen Kartoffelrosen

Zutaten (12 Personen)

Hirschrücken

4 EL ganze schw. Pfefferkörner

20 Wacholderbeeren

2,5 kg Hirschrückenfilet

Salz

2 EL Dijonsenf

Bindfaden

8 Lorbeerblätter

4 Zwg. Thymian

4 Zwg. Rosmarin

Butterschmalz zum Anbraten

Alufolie

Fleischthermometer

Vorbereitung:

Pfefferkörner und Wacholderbeeren im Mörser fein zerstoßen.

Hirschrückenfilet parieren (Parüren für die Soße beiseite stellen), mit Salz und Senf und

dem/den zerstoßenen Pfeffer und Wacholderbeeren gut einreiben. Ggf. mit einem

Bindfaden in Form binden.

Lorbeerblätter und Kräuter dazugeben und bei Zimmertemperatur 3-4 Stunden zugedeckt

marinieren lassen.

Zubereitung:

Backofen auf 110 °C (Umluft) vorheizen.

In einer Pfanne Butterschmalz erhitzen und das marinierte Fleisch auf allen Seiten kurz

scharf anbraten. Anschließend auf einem Gitter in den vorgeheizten Backofen schieben

(Backblech unterschieben) und in ca. 25-30 Minuten zart rosa braten (Kerntemperatur 55-

60 °C, mit Fleischthermometer prüfen).

Ggf. bis zum Servieren in Alufolie einwickeln.

Bratfond in Pfanne und Backblech mit wenig heißem Wasser lösen und zur Soße geben.

Glühweinsoße

1 Bio-Orange

1 Bio-Zitrone

800 ml Wildfond

100 ml Portwein

200 ml Rotwein

2 Knoblauchzehen

2 Sch. Ingwer, frisch

4 Zwg. Rosmarin

4 Beutel Glühweingewürz

200 g Preiselbeeren

Salz

schw. Pfeffer a.d.M.

Bratsud vom Hirsch

100 g kalte Butter

Von der Orange und Zitrone die Schale in dünnen Streifen abschälen. Früchte

auspressen.

Wildfond mit Portwein, Rotwein, Orangen- und Zitronensaft mischen. Orangen- und

Zitronenschale, Knoblauch, Ingwer, Rosmarin und Glühweingewürz zugeben. Den Fond

im Topf bei mittlerer Hitze auf ca. die Hälfte der Menge reduzieren.

Fond durch ein Sieb abgießen.

Die Preiselbeeren zugeben, salzen und pfeffern. Bratsud zugeben.

Fond mit dem Pürierstab pürieren und mit kalter Butter montieren.

Rahmwirsing

1800 g Wirsing

5 Schalotten

200 g Räucherspeck

75 g Butter

Prs. Zucker

Salz

schw. Pfeffer a.d.M.

Prs. Muskat

600 ml Sahne

Servierring

In einem großen Topf Salzwasser zum Kochen bringen.

Die äußeren Blätter des Wirsings entfernen und den Wirsing vierteln. Den Strunk

unbedingt dranlassen!

Die Wirsingviertel im Salzwasser ca. 15 Minuten kochen, bis sie noch Biss haben. Zur

Kontrolle immer wieder mit einer Fleischgabel in den Wirsing stechen. Wenn die Gabel gut

durchgeht, ist der Wirsing fertig.

Nun die Wirsingviertel sofort aus dem Topf nehmen und kurz in Eiswasser legen. Nur so

bleibt die schöne grüne Farbe erhalten.

Dann den Strunk entfernen und alles in gröbere Flecken schneiden. Abtropfen und

auskühlen lassen.

Die Schalotten würfeln, den Räucherspeck in Streifen schneiden und beides in Butter in

einem Topf andünsten. Etwas Zucker darüber streuen und karamellisieren lassen.

Nun den Wirsing dazu geben, salzen, pfeffern und mit Muskat würzen. Alles etwas

anbraten, dann mit Sahne ablöschen.

Alles kurz aufkochen. Evtl. nochmals abschmecken.

Anmerkung: Durch diese etwas aufwändigere Zubereitung gehen durch das Kochen die

Bitterstoffe fast verloren. Der Wirsing wird so geschmacklich sehr fein und leicht süßlich.

Kartoffelrosen

Zutaten (für 24 Stück)

12 große Kartoffeln

100 g Butter

Kräutersalz

Chilisalz

Gemüsehobel

Die Kartoffeln schälen, waschen und trocknen.

Mit einem Gemüsehobel die Kartoffeln in 1 – 2 mm dünne Scheiben schneiden . Die

Scheiben nicht mehr waschen, da die Stärke noch gebraucht wird.

Die Butter schmelzen lassen.

Muffin-Förmchen leicht mit Butter ausstreichen.

Die Kartoffelscheiben in den Muffin-Förmchen jeweils von den Rändern zur Mitte hin

hochkant einschichten. Zur Mitte hin die kleineren Kartoffelscheiben nutzen. Dabei

zwischendurch leicht mit den Salzen bestreuen.

Die fertigen Rosen noch mit etwas flüssiger Butter bestreichen.

Alles 30 Minuten in dem auf 180 Grad vorgeheizten Ofen backen.

Anrichten

Teller im Backofen vorwärmen.

Rahmwirsing mit Hilfe des Servierringes auf den Teller geben.

Fleisch aus der Alufolie entnehmen und in dünne Scheiben schneiden. Jeweils 2 Scheiben

an den Rahmwirsing anlegen.

Die Soße dazugeben, teilweise über das Fleisch.

2 Kartoffelrosen mit unterschiedlicher Würzung dazulegen.

Dunkle Schokoladen-Pannacotta mit Orangenfilets

Zutaten (12 Personen)

200 g Zartbitterschokolade, mindestens 70 %

6 Blatt Gelatine

800 ml Sahne

3 EL Zucker

9 Orangen

2 Vanilleschoten

3 TL Speisestärke

3 EL Honig

6 cl Orangenlikör

100 g Zartbitterschokolade, aus dem Kühlschrank

Minze zum dekorieren

Zubereitung:

200 g Schokolade grob hacken.

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

Die Sahne aufkochen und vom Herd nehmen.

Den Zucker und die gehackte Schokolade zugeben und unterrühren. Mit dem Pürierstab

etwa 10 Sekunden sämig mixen.

Die gut ausgedrückte Gelatine in der heißen Schoko-Sahne auflösen.

Die Pannacotta-Mischung in kalt ausgespülte Souffléförmchen verteilen und abkühlen

lassen. Sobald die Masse abgekühlt ist, mit Klarsichtfolie abdecken und in den

Kühlschrank stellen.

6 Orangen schälen und filetieren. Den abtropfenden Saft dabei auffangen. Die

Fruchtfleischreste gut ausdrücken. Die übrigen Orangen auspressen.

Die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauskratzen.

Die Speisestärke mit 2 EL Orangensaft glattrühren.

Den übrigen Saft mit dem Vanillemark aufkochen. Mit dem Honig süßen. Orangenlikör

zugeben. Die angerührte Stärke zugeben und unter Rühren aufkochen. Vom Herd

nehmen und die Orangenfilets vorsichtig unterheben. Abkühlen lassen.

Die Souffléförmchen zum Stürzen kurz in heißes Wasser tauchen, den Rand der

Pannacotta mit einem spitzen Messer behutsam ablösen.

Mittig auf Dessertteller stürzen und mit den Orangenfilets anrichten.

Von der Schokolade aus dem Kühlschrank einige Schokoladensplitter mit einem

Messer abhobeln und auf die Pannacotta streuen.

Mit Minzeblättchen dekorieren.

Tipp: Die Pannacotta etwa 15 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen.