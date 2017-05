Körperkunst vor 100 Trommelfellen

Münster. Das neunköpfige, junge Ensemble – fast alle Mitwirkenden sind Mitte 20 – gibt mächtig Gas. Und das vor ungewohnter Kulisse. Das Bühnenbild besteht aus fünf gut vier Meter hohen Wänden, die zusammengestellt eine beeindruckende Szenerie bieten: In die Wände eingebaut sind 100 große und kleine Trommelfelle, die von den Künstlern bespielt werden. Und nicht nur das: Die Trommelfelle dienen in buntes Licht eingetaucht auch als Projektionsfläche.

Mitreißend schon der Auftakt, bei dem gleich alle neun Künstler auf der Bühne stehen und trommeln. Das Publikum fängt unweigerlich an, im Rhythmus mitzuklatschen. Was folgt, ist ein überaus gelungener Mix aus Einzel- und Gruppendarbietungen, stets geprägt von hoher Dynamik. Das Programm „Impulse“ kommt ohne Moderator aus. Er wird auch an keiner Stelle vermisst. Was die Künstler auf die Bühne bringen, funktioniert bestens ohne Worte. Und wenn sie den (an einer Stelle mit Heliumgas gefüllten) Mund dann doch einmal aufmachen, fügt sich ein komischer Moment nahtlos in diese von konzentrierter Körperkunst geprägten Show ein.

Nach der Pause bietet der Kalifornier Robert James Webber – mit 32 Jahren das älteste Ensemble-Mitglied – eine Nummer, die Akrobatik in einem neuen Licht erscheinen lässt. Er greift zu Besen und Hut. Was folgt, ist nicht nur eine klassische Jonglage. Robert James Webber lässt beides durch die Luft wirbeln und auf seinem Körper tanzen. Das hat er auch schon im weltberühmten „Cirque du Soleil“ gemacht.

Nach fast zwei Stunden neigt sich „Impulse“ mit einem leisen Federtanz des Berliners Dennis MacDao dem Ende. Ein passender Schluss? Nicht für dieses Programm. In der letzten Nummer betreten noch einmal alle Künstler die Bühne, greifen zu ihren Trommelstöcken und vollenden eine spektakuläre Show, die dem begeisterten Publikum eine atemberaubende Mischung aus Rhythmus, Tanz und Körperkunst geboten hat.

„Impulse“ läuft noch bis zum 2. Juli immer von Mittwoch bis Sonntag. Infos unter www.variete.de.