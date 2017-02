Krankheit und Verletzung: Pech bleibt der HSG treu

Leutershausen.fh Am Freitag war Heiner Bültmann noch hoch erfreut, dass er endlich mal wieder den kompletten Kader im Training hatte. Und das rechtzeitig zum ersten Punktspiel der HSG Nordhorn-Lingen nach der sechswöchigen Pause wegen der Handball-Weltmeisterschaft. Am Sonnabend allerdings setzte sich für den Trainer des Zweitligisten nahtlos die schwarze Serie von Krankheiten und Verletzungen fort, die das Team bereits im vergangenen Jahr begleitet hatte. Kurz vor der Abfahrt nach Leutershausen meldete sich Patrick Miedema mit über 39 Grad Fieber ab. Und als das erste Spiel im neuen Jahr eine Viertelstunde alt war, schied Nicky Verjans mit einer Knieverletzung aus, nachdem ihm ein Gegenspieler mit ganzem Gewicht ins Standbein gefallen war. Mit nur noch zwei gelernten Rückraumspielern und Linksaußen Lasse Seidel als Aushilfe im rechten Rückraum war die 28:30 (14:18)-Niederlage bei der SG Leutershausen ein achtbares Ergebnis. „Kämpferisch war das top“, lobte Bültmann, „da kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“

28 Tore in fremder Halle sind für die HSG eine gute Ausbeute. „Das haben wir noch nicht in so vielen Auswärtsspielen geschafft“, sagte Bültmann. Den größten Anteil daran hatte Jens Wiese mit neun Toren. „Jens hat das gut gemacht“, lobte der Trainer seinen Torjäger, der allerdings über die volle Spielzeit gehen musste und daher konditionell Tribut zollen musste, was zu einige Fehlwürfen führte. Auch Rückraumkollege Alex Terwolbeck spielte stark, überwand mit seinen Durchbrüchen immer wieder die Leutershauser Deckung und war mit sieben Toren zweitbester Werfer der Gäste.

Auch wenn einige freie Bälle ungenutzt blieben und vor allem vier vergebene Siebenmeter (von sieben) ein Manko waren, so machte Bültmann die Niederlage an der Leistung der Defensive fest: „Abwehr und Torhüter haben nicht das gewohnte Niveau erreicht; 30 Gegentore sind einfach zu viel.“ Björn Buhrmester und Fabian Kaleun fehlte zwischen den Pfosten die Unterstützung ihrer Vorderleute. Erst gegen Ende des Spiels gelangen mehr Ballgewinne in der Defensive und die HSG kam zu einigen Gegenstößen. So kämpfte sie sich in der Schlussphase nach einem Sieben-Tore-Rückstand (20:27/51.) noch auf zwei Treffer heran (27:29/60.), doch für eine Wende war es da zu spät. „Wenn wir personell so geschwächt sind, muss die Abwehr auf Top-Niveau spielen“, erklärte Bültmann.

Dass Patrick Miedema bis zum ersten Rückrundenspiel am Sonntag bei der SG BBM Bietigheim gesund wird, ist gut möglich. Doch bei der Knieverletzung von Nicky Verjans dürfte größere Skepsis angebracht sein. Bültmann wollte am Sonntag nicht spekulieren und vermutete vorsichtig: „Da könnte etwas kaputt sein.“ Der Kapitän verbrachte die restliche Zeit des Spiels mit hoch gelegtem Bein und unter Schmerzen auf der Ersatzbank, fuhr mit der Mannschaft heim nach Nordhorn und ließ sich am Sonntag in der Euregio-Klinik untersuchen. Doch genaueren Aufschluss wird erst die MRT-Untersuchung am Montag bringen.