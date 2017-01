Kreis prüft die Hallendächer regelmäßig

Nordhorn. Nach dem Einsturz eines Turnhallendachs einer Lingener Grundschule am Donnerstagmorgen zieht der Landkreis Grafschaft Bentheim vorerst keine Schlüsse aus dem Unglück. „Die Hallendächer werden in den vorgeschriebenen regelmäßigen Abständen überprüft“, teilt Pressesprecherin Ilse Junker auf GN-Anfrage mit.

Bei ungewöhnlich hoher Schneelast werden die Gebäude aber auch außerplanmäßige kontrolliert. Das sei derzeit allerdings nicht der Fall. Die aktuell auf den Dächern liegende Schneemenge würden die Konstruktionen gut verkraften. „Die Dächer der Sporthallen des Landkreises bestehen aus Stahl oder Beton und trotzen hohen Belastungen“, sagt Junker. Das Dach der zusammengestürzten Halle in Lingen dagegen bestand aus Holz. Wieso es zu dem Einsturz kam, wird derzeit von Spezialisten untersucht. Möglicherweise muss dann auch in der Grafschaft nach ähnlichen Schwachstellen gesucht und gehandelt werden.

Karte

Ähnlicher Vorfall 1993 in Osterwald

In der Vergangenheit seien bei den regelmäßigen Überprüfungen der kreiseigenen Hallen keine Mängel festgestellt worden. Verantwortlich für die Sicherheit ist der Landkreis als Eigentümer. Die Anforderungen an die Tragfähigkeit der Hallendächer seien zum Zeitpunkt der Errichtung des jeweiligen Bauwerks nach den geltenden statischen Festlegungen erstellt worden, teilte Junker mit.

Ein ähnlicher Vorfall wie in Lingen ereignete sich 1993 in der Grafschaft: In Osterwald fiel die Decke des Hallenbades herunter. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Das Gebäude war baufällig. Erst in diesem Jahr soll es abgerissen werden.

Gefahr gab es 2010 in Gildehaus

Auch in Gildehaus musste 2010 die Armin-Franzke-Halle wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Hier soll der gleiche Leimbinder wie bei der 2006 eingestürzten Eislaufhalle in Bad Reichenhall verwendet worden sein. Bei dem Unglück starben 15 Menschen, 34 wurden verletzt. Dagegen wurde in Gildehaus Schlimmeres verhindert. Die Halle musste aber saniert werden.

In Nordhorn wurden wegen des Unglücks in Bad Reichenhall die städtischen Hallen überprüft, berichtet Henrick Eickelkamp, Stadtsprecher. Dabei habe es keine Beanstandungen gegeben. Nun schaue das Hochbauamt genau hin, wieso das Hallendach gestern in Lingen abgestürzt ist, und werde Konsequenzen ziehen.