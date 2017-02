Kreisetat: „Brems-Botschaft“ mit Stotterbremse

Nordhorn. „Wer das allein unter Kosten- und Effizienzaspekten diskutieren will, muss das auch zu Ende denken. Dann könnten wir am besten mit dem Landkreis Emsland fusionieren und die Kreisverwaltung auflösen. Das spart erheblich Personal, senkt die Kosten und führt wahrscheinlich zu einer deutlichen Senkung der Kreisumlage – und damit zu einer finanziellen Entlastung unserer Bürger.“ SPD-Sprecher Gerd Will fuhr in der Diskussion um eine „Personalausdehnungsbremse“ im Kreisfinanzausschuss „schweres Geschütz“ auf.

Dabei waren sich alle Parteien im Kern einig: Die Personalkosten des Landkreises dürfen nicht unkontrolliert weiter steigen. Der Stellenplan 2017 der Kreisverwaltung, der am 16. März zusammen mit dem Kreishaushalt 2017 vom Kreistag beschlossen werden soll, weist etwa 620 Stellen aus. Das sind 25 mehr als 2016 und noch deutlich mehr als in den Vorjahren. Grund für die Personalaufstockung sind zum größten Teil zusätzliche Aufgaben – gesetzlich vorgegebene und auch freiwillig übernommene. Die reichen von der Flüchtlingsbetreuung bis zur zweiten Planstelle für die Brandschutzprüfung.

Karte

Dass dieser „Aufwuchs“ nicht im gleichen Tempo weitergehen kann, ist unstrittig. Aber das, was CDU-Sprecher Reinhold Hilbers im Finanzausschuss mit dem Wortmonstrum „Personalausdehnungsbremse“ umschrieb, wollen SPD, Grüne und IPG so auf keinen Fall mittragen.

Die schwarz-gelbe Mehrheit will im Kreishaushalt ein neues „Produktziel“ festschreiben: Ab 2018 soll die Verwaltungsspitze jede zusätzliche Personalanforderung der Fachämter zunächst intensiv darauf prüfen, ob die Aufgabe auch ohne zusätzliches Personal gelöst werden kann. Ist tatsächlich eine zusätzliche Stelle erforderlich, muss dafür anderswo eine Stelle eingespart werden.

Das sei einerseits eine überflüssige Selbstverständlichkeit, weil ohnehin bei jeder Stelle geprüft werde, ob sie wirklich erforderlich ist, wetterten Politiker von SPD und IPG. So seien 2017 mindestens zehn Stellenanmeldungen von Fachämtern eben nicht in den Stellenplan aufgenommen worden. Andererseits sei der Automatismus ein „massiver Eingriff in die Personalpolitik“ und ein „Misstrauensvotum“ gegen die Verwaltungsspitze und den für den Stellenplan zuständigen Finanzausschuss.

„Wir haben hier schon immer eine sehr verantwortungsvolle Personalpolitik gemacht und keine überflüssigen Stellen geschaffen“, so SPD-Ausschussmitglied Meinhard Hüsemann. „Eine pauschale Stellenbegrenzung bringt gar nichts.“

CDU und FDP wollten mit dem Produktziel eine „Botschaft senden“, konterte ihr Gruppensprecher Reinhold Hilbers. Er sprach von der Notwendigkeit, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels die Kreisverwaltung „schlank“ zu halten. Ein Ausufern der Personalkosten müsse verhindert werden. Und: „Ohne Druck bewegt sich da nichts.“ Deshalb lehnte er auch den Vorschlag ab, die Textpassage zu streichen, mit der die Verwaltung verpflichtet werden soll, „dass diesen Stellenanmeldungen Stellenstreichungen gegenüberstehen“.

Während Landrat Friedrich Kethorn den CDU-Vorstoß nicht als Misstrauensvotum gegen die Verwaltung werten wollte, lenkte Erster Kreisrat Uwe Fietzek die Diskussion auf das, was er für die Kernfrage hält: „Können oder wollen wir unser bisheriges Produktportfolio so aufrechterhalten? Also auch die Bearbeitungszeiten bei Pflichtaufgaben?“ Man könne eine Bauanfrage in fünf Tagen, aber auch erst in drei Wochen beantworten, das sei eben eine Sache des Personaleinsatzes.

Auch ein Vertreter des Personalrats der Kreisverwaltung bewertete den CDU-Vorstoß skeptisch. Es sei „nicht zielführend“, eine pauschale Begrenzung des Stellenplans losgelöst von den Aufgaben der Verwaltung festzuschreiben.

Nach langer Diskussion sprach der Ausschuss sich mit der knappen Mehrheit von CDU und FDP für eine leicht „entschärfte“ Formulierung des Produktziels aus: Jeder zusätzlichen Stellenanmeldung soll nun „im Grundsatz“ eine Stellenstreichung gegenüberstehen. Begründete Ausnahmen von dieser Vorgabe sollen möglich sein.

Die Vertreter von SPD und Grünen lehnten auch diese Form der „Personalausdehnungsbremse“ ab.