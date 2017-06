Cardiff.dpa Real Madrid und Juventus Turin kämpfen heute um den Triumph in der Champions League - und auch zwei deutsche Weltmeister sind dabei. Toni Kroos will mit Real um Superstar Cristiano Ronaldo als erste Mannschaft überhaupt den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigen. Sami Khedira möchte Juventus helfen, den ersten Titel seit zwei Jahrzehnten zu holen.