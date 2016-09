Ladendiebe flüchten in Nordhorn

gn Nordhorn. Ein Pärchen hat am Dienstag gegen 16 Uhr mehrere Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft an der Firnhaberstraße in Nordhorn gestohlen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte ein jüngerer Mann in Begleitung einer jungen Frau das Geschäft betreten. „Während die Frau eine Angestellte im hinteren Bereich des Geschäftes in ein Gespräch verwickelte, hielt sich der Mann im vorderen Bereich auf“, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Eine weitere Angestellte, die sich im Bereich der Kasse aufhielt, beobachtete laut Polizei, wie der Mann die Bekleidungsstücke in eine Umhängetasche steckte. Als die Verkäuferin den Mann ansprach, flüchtete zunächst die Frau aus dem Geschäft. Der Verkäuferin gelang es zunächst, den Mann festzuhalten und ihm eine gestohlene Kinderweste abzunehmen. Der Täter konnte sich losreisen und ihm gelang ebenfalls die Flucht.

Der Mann soll laut Polizeibeschreibung etwa 25 Jahre alt gewesen sein und hatte dunkle, kurze Haare und ein schmales Gesicht. Bekleidet war er mit einem T-Shirt und einer Jeanshose. „Die Frau war etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte dunkle, schulterlange Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren, und auffällig große Oberweite. Sie trug Jeans-Hotpants und ein rosafarbenes, bauchfreies Top. Beide werden als Südländer beschrieben“, so die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Weitere Diebstähle aufgeklärt

Ebenfalls am Dienstag kam es gegen 17.30 Uhr zu mehreren Ladendiebstählen. „In einem Bekleidungsgeschäft an der Hagenstraße wurden vier Männer beobachtet, die Diebstahlsicherungen von Bekleidungsstücken abrissen und die Gegenstände in mitgeführte Taschen steckten“, berichtet Polizeisprecher Achim van Remmerden. Als die Täter von Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie zunächst. Doch sie kamen nicht weit, denn weitere Zeugen machten die Polizeibeamten schließlich auf drei der Täter aufmerksam, die sich im Bereich der Bentheimer Straße aufhielten.

Bei den drei Männern handelt sich laut Polizei um einen 34-jährigen Letten und zwei 33 und 39 Jahre alte Rumänen. Bei ihnen wurden neben den Bekleidungsgegenständen aus dem Geschäft an der Hagenstraße, Drogerieartikel und weitere Bekleidung sichergestellt, die sie in zwei anderen Geschäften zuvor gestohlen hatten.

Da die drei Männer in Nordhorn über einen festen Wohnsitz verfügen, wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Identität des vierten Täters steht nicht fest. Gegen die drei Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls eingeleitet.