Landesliga: SV Vorwärts besiegt Pewsum mit 6:0

Nordhorn . Die Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben am Sonntag ihren dritten Erfolg nacheinander gefeiert. Trainer Henning Schmidt freute sich nach dem 6:0 (5:0)-Heimsieg sehr angesichts der zurückgefunden Offensivstärke. Die unter der Woche geübten Trainingsinhalte wie direktes Kombinationsspiel über die Außenbahnen habe seine Mannschaft im Spiel „wunderbar umgesetzt“. Die Landesliga-Partie entwickelte sich im Grunde genommen wie ein Trainingsspiel.

Das lag allerdings auch daran, dass die Nordhorner den Fuß ständig auf dem Gaspedal hatten und den Gegner aus Ostfriesland keine Minute zum Luftholen schenkten. Immer einen Schritt schneller knüpften die Gastgeber ihrem Gegner den Schneid ab und kombinierten sich munter durch die Abwehrreihen des TuS Pewsum. In der 11. Minute eröffnete Innenverteidiger Lucas Völkerink nach einer feinen Vorlage von Jan-Alexander Koops den Torreigen für den SV Vorwärts. Völkerink rutschte noch in die Anfangsformation, weil sich Niklas Fraatz beim Aufwärmen an den Adduktoren verletzt hatte. Dank eines Hattricks vom „Mann des Tages“ Joshua Sausmikat schraubten die Nordhorner das Ergebnis auf 4:0. Und Henning Hood, der als rechter Außenbahnspieler für ordentlich Schwung sorgte, verwandelte noch vor der Pause einen Strafstoß zum 5:0. Jannes ten Hagen wurde regelwidrig im Pewsumer Strafraum zu Fall gebracht.

So war das einseitige Spiel bereits nach dem ersten Durchgang entschieden. „Wir wollten von Beginn an Druck ausüben und den Gegner überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Das hat gut geklappt“, freute sich Trainer Henning Schmidt. Die Zuschauer wurden durch die Torflut an das fulminante 9:4 gegen Dinklage erinnert. Mit einem Unterschied: Der SV Vorwärts ließ nach den Erfolgen gegen den TSV Oldenburg (2:0) und VfR Voxtrup (1:0) auch dieses Mal in der Defensive nichts anbrennen.

Das lag auch an der Tatsache, dass Eike Schrader wie in den beiden vorherigen Begegnungen wieder mit von der Partie war. „Er verleiht unserem Spiel die nötige Stabilität“, erntete Schrader von Kapitän Florian Müller großes Lob.

Müller selbst ordnete als defensiver Mittelfeldspieler geschickt das Spiel des SV Vorwärts und sorgte nach einem Doppelpass mit Marco Veltmaat für den 6:0-Schlusspunkt (65.). Darüber hinaus hatte die Schmidt-Elf noch viele weitere gute Einschussmöglichkeiten. Schrader und der eingewechselte Dennis Nyhuis konnten den Ball jedoch nicht im Gäste-Tor unterbringen (67., 77., 81.). „So langsam kommen wir wieder in Tritt“, freute sich auch der dreifache Torschütze Joshua Sausmikat über den dritten Sieg in Folge.