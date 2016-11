Landwirte beklagen hohe Schäden durch Wildschweine

Isterberg.grö Holger Bus und Gerhard Verwold sind ratlos. Auf vielen ihrer Felder und der ihrer Berufskollegen haben die Wildschweine in den vergangenen Monaten große Schäden angerichtet. Bereits im vergangenen Herbst hatten sich Landwirte aus der Region mit einem Brief an den Rotwildring und die Schwarzwildhegegemeinschaft Bad Bentheim gewandt und um eine Regulierung der großen Wildbestände gebeten. „Natürlich gehören Wildschweine und Hirsche zu unseren heimischen Wäldern dazu, und mir bereitet der Anblick eines Wildtieres in der freien Natur große Freude. Zurzeit sind die Populationen im Bentheimer Wald aber unnatürlich groß, sodass sie hier in der Gegend große Schäden an Ackerfrüchten und Grünlandflächen anrichten“, schildert Holger Bus seine Bedenken in einer Mitteilung des Landwirtschaftlichen Kreisvereins Grafschaft Bentheim.

Die Wildschäden an Grünlandflächen in der Umgebung bereiten Holger Bus (rechts) und Gerhard Verwold viel Kopfzerbrechen. Fotos: Johanna Grönloh

Karte

Das bestätigt auch Gerhard Verwold. Sein landwirtschaftlicher Betrieb liegt in unmittelbarer Nähe zum Bentheimer Wald. Er hat vom Fürsten eine Wiese gepachtet, die von Wald umgeben ist. „Bereits seit 45 Jahren bewirtschaftet meine Familie dieses Grünland-Stück, aber so schlimm wie in den letzten eineinhalb Jahren sind die Schäden durch Wildschweine noch nie gewesen.“ Ganze Stücke des Grünlandes sind von den Tieren umgebrochen worden. Von allen Seiten haben die Wildschweine das Gras durchsucht, nur in der Mitte des Feldes sind noch unbeschädigte Bereiche vorhanden.

„In einem Jahr wie diesem sind die Schäden zwar ärgerlich, aber noch nicht bedrohlich“, heißt es in der Pressemitteilung des Landwirtschaftlichen Kreisvereins Grafschaft Bentheim. Sollte aber aufgrund einer schlechten Witterung der Grundfuttervorrat des Jahres gefährdet sein, wären vor allen Dingen die hiesigen Milchviehhalter betroffen. „Gerade in Jahren, in denen die Futterversorgung knapp werden kann, sind wir auf jeden Quadratmeter Mais und Gras angewiesen, um unsere Rinder und Kühe ernähren zu können“, macht Holger Bus deutlich.

Abschreckungen wirken nicht mehr

Die Landwirte rund um den Bentheimer Wald wissen nicht mehr, wie sie den vielen Wildschweinen Herr werden sollen. Im Sommer verlassen die Schweine den Wald und suchen Nahrung in den Außenbereichen. Dort ziehen sie in Rotten durch Getreide- und Maisfelder und bedienen sich großzügig an den Ackerfrüchten. Viele Vergrämungsmittel, die die Wildschweine normalerweise fernhalten, wirken nicht mehr. Zäune werden untergraben, Knallschreckgeräte zeigen bald keine Wirkung mehr und verärgern zudem die Anwohner. Auch mit Flüssigkeit getränkte Lappen, die stark nach Menschenschweiß riechen und alle 20 Meter rund um das Feld ausgelegt werden müssen, werden von den Wildschweinen zunehmend ignoriert.

Afrikanische Schweinepest ist Gefahr

Eine weitere Gefahr, die von den umherwandernden Wildschweinherden ausgeht, ist die Übertragung und Verbreitung der afrikanischen Schweinepest (ASP). Es handelt sich dabei um eine hoch ansteckende, fast immer tödlich verlaufende Seuche bei Schweinen, die in der Grafschaft insbesondere eine große Gefahr für die hiesigen Sauen-und Mastschweinebetriebe darstellt. Für den Menschen ist die Krankheit nicht ansteckend. Laut amtlichen Karten des Friedrich-Löffler Institutes hat sich die ASP von Estland, Russland und Weißrussland bereits nach Polen ausgebreitet. Bei einem Ausbruch in deutschen Beständen müssten die Schweine des Betriebes gekeult werden und rund um den Betrieb ein Sperrgebiet von mindestens drei Kilometer Radius errichtet werden, in dem keine Schweine mehr verbracht werden dürfen.

Wildschweine sind derzeit auf der Suche nach tierischem Eiweiß und durchwühlen dafür so manche Fläche. Foto: Horst Ossinger/dpa

Als vorbeugende Maßnahme mussten bereits alle Betriebe, die Schweine auf ihrem Hof von einem Stall zu einem anderen Stall treiben, ihr Hofgelände in den vergangenen Jahren umzäunen, um zu verhindern, dass Wildschweine den Hofbereich passieren können.

Die Landwirte rund um den Bentheimer Wald fordern daher von den zuständigen Jägern die Dezimierung des Wildschweinebestandes auf ein vertretbares Maß. Die Jagd müsse vor allem in den Wintermonaten, wenn sich das Wild wieder in den Wald zurückzieht, verstärkt im Zentralrevier zum Beispiel in Form von Beunruhigungsjagden erfolgen, um den Bestand effektiv zu regulieren.