Leben für die Country-Musik in Nashville belohnt

Nashville/Nordhorn. Viele Musiker der internationalen Country-Musikszene hatte Gaby Agrikola mit einem Magazin und Aktionen unter dem Titel „Fair Play Country Music“ unterstützt, was in den USA sehr geschätzt und gewürdigt wird. 2015 hatte das Gaby Agrikola zusammen mit ihrem zweiten Mann Peter Agrikola bei den „Josie Music Awards“ in Opryland bereits eine Nominierung als beste Promotion-Company eingebracht.

Nach dieser – für sie überraschenden Berücksichtigung – beschlossen beide, sich noch mehr für die Künstler zu engagieren: Sie kreierten ein Musikmagazin in deutscher und englischer Sprache, das seitdem erfolgreich am Markt ist. Zudem betreut das Paar eine große Schar von Künstlern, über die es berichtet – und täglich kommen neue hinzu. Auf „Facebook“ hat die geschlossene Gruppe der Agrikolas, in der nur „Fair Play“ angesagt ist, schon fast 12.000 Mitglieder.

Am 18. September 2016 gab es für dieses Engagement schließlich die besondere und wahrscheinlich überfällige Ehre: Das Paar wurde bei den „Josie Music Awards“ in der „Schemerhorn Hall“ in Nashville erneut nominiert und durfte zuvor auch den Preis für die beste „Record Company“ präsentieren und überreichen.

Doch nur zehn Minuten später gingen sie aus ihrer eigenen Nominierung dann als Preisträger hervor: Gaby und Peter Agrikola wurde der in Nashville heiß begehrte „Music Award in Promotion Online/Media Print“ von Tinamarie Passantino überreicht, während das Publikum vor Begeisterung ihnen unter tosendem Applaus zujubelte. Dabei hatte die tragische Lebensgeschichte der Nordhornerin zuvor gar nicht nach diesem Erfolg ausgesehen.

Gaby Agrikola, ehemals verheiratete Frau Wijnen, geborene Kramm, erblickte 1959 in Nordhorn das Licht der Welt und wuchs an der Hohefeldstraße auf. Ihre Sprachkenntnisse entwickelte sie bei der Royal Air Force, bei der sie in jungen Jahren als Kindermädchen tätig war.

Als sie 1980 mit ihrem ersten Mann und ihren Kindern in die Niederlande zog, landete sie unverhofft in der Country-Musik-Szene. Zusammen mit ihrem damaligen Ehemann organisierte sie erfolgreich Country-Events. Doch zu diesem Zeitpunkt wusste sie nicht, was für schwere Zeiten ihr bevorstanden: „Mein Leben wurde total auf den Kopf gestellt, als ich im März 1996 bei einem Betriebsunfall fast mein Leben verlor. Von einem Tag auf den anderen musste ich mein Leben wieder neu ordnen.“

Gaby Agrikola war nach dem Unfall zweieinhalb Jahre in der Reha-Klinik in Enschede, damit sie wieder ein normales Leben führen konnte. Sie musste dabei die einfachsten alltäglichen Dinge wieder erlernen und auch erkennen, wer sie eigentlich war: Selbst ihren Namen wusste sie zeitweise nicht mehr. Da die schwerkranke Frau immer wieder durch starke Schmerzen am täglichen Leben gehindert wurde, führte sie auf ärztliche Anordnung ein Schmerztagebuch.

Eine begeisterte Schreiberin war die Nordhornerin zuvor eigentlich nie: Doch über das Schreiben lernte sie, mit ihren gesundheitlichen Problemen besser umzugehen: „Ich konnte mich von allen Schmerzen und Sorgen ablenken.“

Stück um Stück kam sie so ins Leben zurück – und irgendwann landete sie wieder in der Country-Musik und schaffte es, sich „selbst zu übertreffen“: Gaby Agrikola bildete Tanzlehrer für die NTA (National Teachers Association aus Las Vegas) aus, sie brachte nach eigenen Worten auch den Line Dance zum ersten Mal als „Wyoming Line Dancer“ in den damaligen Country-Club nach Nordhorn. Und ohne Gaby Agrikola, die bis Ende der 1990er Jahre in Nordhorn aktiv war, hätte es zum Beispiel die „Border Line Dancer“ in der Grafschafter Kreisstadt nie gegeben. Eines Tages fing Gaby Agrikola auch an, Geschichten zu schreiben – und schaffte es, vier Bücher zu vermarkten.

Die Verleihung des Preises in der legendären Music-City Nashville/Tennessee stellt für die Nordhornerin nun eine krönende Anerkennung dar – und ist Ansporn für ihr weiteres Engagement in der Country-Musik-Szene.