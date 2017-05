Lehrer Schmidt landet viralen Hit mit Kopfrechnen

Nordhorn/Gildehaus. Lernen soll Spaß machen, findet Kai Schmidt, Konrektor an der Grund- und Hauptschule in Gildehaus. Im Internet erklärt er deshalb in Lernvideos, die er auf seiner Webseite, Youtube und Facebook teilt, Wissenswertes über Mathematik, Physik und über Allgemeines. Im Schnitt klicken drei bis fünf Interessierte „Gefällt mir“. In dieser Woche ist ihm allerdings ein kleiner viraler Hit gelungen: Bislang sind mehr als 900 Facebook-Nutzer von seiner geheimen Lehrermethode übers schnelle Kopfrechnen begeistert. Mehr als 930 Mal wurde das Video geteilt.

„Hätten wir das mal früher gewusst“, „Deine Rettung“ oder „Wo war dieser Mensch zu unserer Schulzeit“ sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post auf Facebook ansammeln. Kai Schmidt selbst ist überrascht, dass das Video so gut ankommt und sich so schnell verbreitet, teilte er den GN mit: „Und das ausgerechnet mit Mathematik.“