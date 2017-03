Leichter Anstieg im Landkreis bei „Hartz IV“

Nordhorn. Die stabile wirtschaftliche Lage in der Grafschaft Bentheim ist nach Ansicht von Landrat Friedrich Kethorn ein wichtiger Faktor, um auch die Flüchtlingsproblematik zu bewältigen. Denn die Entwicklung des Arbeitsmarktes stelle sich im Landkreis im Jahr 2016 weiterhin erfreulich dar. „Es finden inzwischen auch Bewerber einen Arbeitsplatz, die wir vor fünf oder sechs Jahren noch nicht hätten unterbringen können“, sagt die Leiterin des Jobcenters, Gitta Mäulen, im Gespräch mit den GN.

Unter niedersächsisches Durchschnitt

Mit einem Anteil von 5,31 Prozent der Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II (Hartz IV), gemessen an der Einwohnerzahl, liegt der Landkreis nach wie vor deutlich unter dem niedersächsischen Durchschnitt von 7,60 sowie dem gesamtdeutschen Durchschnitt in Höhe von 7,63 Prozent. Trotz des Zugangs von Flüchtlingen in den Leistungsbezug SGB II (Hartz IV) und einer weiteren Zunahme der Leistungsberechtigten aus dem osteuropäischen Raum (vor allem aus Polen) hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (also in erster Linie Familien mit Kindern) von 3475 im Jahr 2015 nur moderat auf 3542 im Jahr 2016 erhöht. Diese Entwicklung wirkt sich zeitversetzt ebenfalls auf die Struktur der Leistungsbezieher aus. Der Anteil der ausländischen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten stieg 2016 um gut sechs auf 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Unter den ausländischen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bestehen die Hauptgruppen aus Personen mit syrischer (31,22 Prozent) und polnischer (11 Prozent) Nationalität. Seit 2006 hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften sogar um 678 reduziert. Das sind immerhin 16 Prozent. Und trotz Zuwanderung ist nur ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

Vier Millionen Euro für Eingliederung

Die deutschen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten wurden innerhalb des vergangenen Jahres um fast fünf Prozent weniger. Dabei halfen auch die fast 9,4 Millionen Euro, die für Verwaltung und Eingliederungshilfen vom Bund gezahlt wurden. Für die Eingliederung sind es gut vier Millionen Euro für Qualifizierung, Vermittlung und Arbeitsgelegenheiten.

„Das Geld reicht aber trotzdem nicht aus, da geht es dem hiesigen Landkreis nicht anders als allen anderen“, betont der Landrat. Die Zuwendungen wurden zwar wegen der Flüchtlingskrise erhöht, kommen aber ebenso Deutschen zugute, die Arbeit suchen – entgegen anderen Behauptungen.

Seit 2012 hat es gegenläufige Entwicklungen bei deutschen und ausländischen Leistungsberechtigten gegeben: Einer Abnahme um 8,7 stand eine Zunahme an ausländischen Leistungsberechtigten um 37,6 Prozent gegenüber.

Im Jahr 2011 traten mit dem Bildungs- und Teilhabepaket Regelungen zur Verbesserung der Chancen der Kinder in sozial benachteiligten Familien in Kraft. Insgesamt sind im Landkreis Grafschaft Bentheim im Jahr 2016 fast 4000 Kinder für den Bezug von Leistungen nach Sozialgesetzbuch II, XII, Wohngeld und Kinderzuschlag anspruchsberechtigt. Mit 3699 Kindern haben im Jahr 2016 94 Prozent der anspruchsberechtigten Kinder mindestens eine Leistung des Bildungs- und Teilhabepaketes in Anspruch genommen.

Landrat Friedrich Kethorn ist froh, dass auf diese Weise vielen Kindern in der Grafschaft eine wichtige Hilfe zuteil werden konnte. Er erinnerte daran, wie sehr in der Anfangszeit das Projekt der Familienbildungslotsen das Bildungs- und Teilhabeprogramm in der Grafschaft bekannt gemacht habe.

In Zahlen ergibt sich folgendes Bild: Ausflüge und Klassenfahrten (1635), persönlicher Schulbedarf (2617), Schülerbeförderung (136), Lernförderung (266), Mittagsverpflegung mit einer Selbstbeteiligung von einem Euro (1353) und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (932). „Wir freuen uns, auf diese Weise Bedürftigen helfen zu können“, zeigte sich auch Gitta Mäulen froh über die hohe Inanspruchnahme.