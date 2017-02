Letzte Chance für jungen Schüttorfer Drogenhändler

Nordhorn/Schüttorf. Trotz seines Alters von erst 19 Jahren war es für einen Produktionshelfer aus Schüttorf bereits das sechste Mal, dass er sich vor dem Jugendrichter zu verantworten hatte. Nachdem er bisher als Kleinkrimineller aufgefallen war, hatten die gegen ihn verhängten Erziehungsmaßnahmen offenbar keine große Wirkung gezeigt.

Schüttorfer Drogenszene

In der Zeit von Januar 2014 bis April 2016 soll er als ein Mitglied der Schüttorfer Drogenszene einen schwunghaften Drogenhandel betrieben haben. In der Anklage, die der jetzigen Hauptverhandlung zugrunde lag, hatte die Staatsanwaltschaft insgesamt 120 Straftaten im Bereich des Drogenhandels aufgelistet. Auf Befragen des Jugendrichters stellte sich heraus, dass er aus Langeweile während der Sommerferien vor gut drei Jahren durch Freunde erstmals mit Drogen in Berührung kam. Nachdem er erst nur Marihuana geraucht hatte und das auch nur an Wochenenden, kam er etwas später über seine Freunde aus der Szene an Hartdrogen wie Amphetamin und Extasy.

Suchtprobleme

Der Angeklagte schilderte glaubhaft die Schwierigkeiten, von der Sucht loszukommen. Seit er eine Arbeitsstelle gefunden hat, „kifft“ er nur noch an Wochenenden. Da er eingesehen hat, dass er ohne professionelle Hilfe nicht von der Sucht loskommt, hat er sich in den vergangenen Tagen bei der Drogenberatung gemeldet.

Anklage

Zum Anklagevorwurf zeigte sich der junge Mann geständig. Angesichts der Vielzahl der Fälle konnte er sich an einige nicht mehr genau erinnern. Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft war es schließlich unerheblich, ob einer Verurteilung 120 oder 109 strafbare Handlungen zugrunde liegen. Er kam in seinem Plädoyer zu dem Ergebnis, dass im vorliegenden Fall Jugendstrafrecht angewandt werden sollte, da Reifeverzögerungen bei dem Angeklagten trotz seines Alters von 19 Jahren erkennbar seien.

Dauerarrest

Vier Wochen Dauerarrest hielt der Staatsanwalt für angemessen aber auch ausreichend. Immerhin hielt er dem jungen Mann aus Schüttorf zu Gute, dass er die feste Absicht bekundet hat, eine Therapie zu beginnen, und durch seinen inzwischen gefundenen Arbeitsplatz eine berufliche Perspektive hat. Der anwaltlich nicht vertretene Angeklagte stellte seinerseits keinen Antrag.

Abweichung vom Antrag der Staatsanwaltschaft

Das von Richter Rieger verkündete Urteil wich im Strafmaß erheblich vom Antrag der Staatsanwaltschaft ab. Es lautete auf sechs Monate Jugendstrafe. Die Strafaussetzung zur Bewährung auf drei Jahre sollte der Verurteilte als letzte Chance seitens des Gerichts sehen. Um diese Chance zu nutzen, wird ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Der wird ihm auch behilflich sein, die Bewährungsauflagen zu erfüllen. Ihm wurde aufgegeben, 500 Euro in fünf Raten zu je 100 Euro zu zahlen und sich einer ambulanten Drogentherapie zu unterziehen.

Urinproben

Zum Nachweis, dass er dann drogenfrei lebt, hat der Verurteilte nach Weisung des Bewährungshelfers in Abständen drei Urinproben abzugeben. Offenbar ist der junge Mann bemüht, seinen Lebensstil zu ändern, denn er erklärte sich ebenso wie der Vertreter der Staatsanwaltschaft mit der Entscheidung und den Auflagen einverstanden.

Für drei Zeugen, die zwar zu dem Termin geladen aber unentschuldigt nicht erschienen waren, setzte das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Ordnungsstrafe von je 150 Euro, ersatzweise für jeden drei Tage Haft, fest.