Lieder über das Lebensgefühl einer Generation

Nordhorn. Im Rahmen seiner „Lauter Leben“-Tour gastierte der Singer/Songwriter Alexander Knappe am vergangenen Freitag in der „Alten Weberei“. Der 31-jährige Sänger, der aus dem sächsischen Cottbus stammt, gehört zu einer noch jungen Generation deutscher Liedermacher, deren bekannteste Vertreter Tim Bendzko, Johannes Oerding und Aki Bosse sind. Begleitet von einer vierköpfigen Band gab Knappe ein neunzigminütiges Konzert, in dem er eine Vielzahl seiner durchgängig mit deutschen Texten versehenen Songs zu Gehör brachte.

Es sind Songs, die das Lebensgefühl einer Generation junger Erwachsener im Alter zwischen 25 und 35 Jahren aufgreifen, die denn auch den Kern des Publikums bildeten. Die Texte handeln von echter Freundschaft, den von Verlust und Trennung bedrohtem Glück der Liebe und der Kindheit, den Verführungen eines Musikerlebens „on the road“ und manch einem Traum von einer besseren Welt. Zu hören war mit Knappe ein Sänger, der über eine unverkennbar raue, heisere und damit erdig anmutende Rockstimme verfügt, die seine mal mit Rock- oder Beatrhythmen aufgeladenen, mal an klassische Pop- und Rockballaden erinnernden Songs zum Leben erweckt.

Fans reisten sogar aus Leipzig an

Während sich seine Band abseits einiger durchaus gefälliger solistischer Einlagen auf ihre Begleitfunktion beschränkte, sauste und hüpfte Alexander Knappe mit viel Schwung und sichtlicher Begeisterung über die Bühne. Mit Songzeilen wie „so jung sehen wir uns nie wieder“, „lasst uns tanzen“ und „wollt ihr mit mir gehen/die Welt durch meine Augen sehen“ verführte er einen immer größer werdenden Teil seiner Zuhörer zum Mitklatschen und Mitsingen. Nach kurzer Zeit verwandelte sich der Bühnenvorraum in eine Tanzfläche. Etliche der zum Teil von weither aus dem Ruhrgebiet und aus dem fernen Leipzig angereisten Fangruppen gingen begeistert mit. Zu einem Höhepunkt wurde die melodische Rockhymne „Sing mich nach Hause“, die er auf Wunsch einer einstigen Freundin aus seiner Bundeswehrzeit geschrieben hat, die nach Afghanistan abkommandiert wurde.

Immer wieder suchte Knappe den direkten Kontakt und die Nähe zu seinem Publikum. Seinen Hitsong „Ohne Dich“ stimmte er am Bühnenrand sitzend an. Es ist die Rolle des liebevollen Freundes, des großen Bruders, die ihn für viele Zuhörer als erfreulich wenig abgehoben und damit „so authentisch“ wirken lässt.

Zukünftiges Potenzial aufgezeigt

Darüber gerieten manch allzu gleichförmige Songarrangements und allzu einfache Lebensweisheiten rasch in Vergessenheit. Mit dem locker-flockigen Pop des „Irgendwo im Süden“ und dem treibenden Beat „Fahren nach Glückstadt“ gelangen aber auch Songs, die auf das zukünftige Potenzial von Sänger und Band verwiesen.

Denn wer wollte nicht mit Alexander Knappe die Utopie einer Stadt teilen, in der „alle auf den Dächern tanzen“ und in deren „Casinos man nie verliert“. Eine Stadt, in der Lieder wie Alexander Knappes vorletzte Zugabe „Wenn die Welt die Augen schließt“ erklingen, in dem der Sänger ein letztes Mal ein von aller Angst und Vergeblichkeit befreites Liebesglück aufscheinen lässt. So endete der Abend mit rauschendem Applaus und vielen strahlenden Gesichtern im Publikum.