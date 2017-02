Lingen: Feuerwehr rettet acht Bewohner

Lingen.

In der Nacht zu Montag ist es an der Adolfstraße in Lingen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Nach Polizeiangaben wurden zwei Bewohner dabei verletzt. Gegen 0.30 Uhr vernahm ein 47-jähriger Mieter merkwürdige Geräusche aus dem Hausflur und stellte daraufhin Flammen im Treppenhaus fest. Der Brand war nach bisherigen Erkenntnissen im Kellerflur ausgebrochen. Von dort aus breitete sich das Feuer auf eine darüberliegende Holztreppe aus.

Die umgehend alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen, sodass keine der sechs Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Einsatzkräfte konnten darüber hinaus alle acht Bewohner evakuieren. Hierfür kam unter anderem eine Rettungsleiter zum Einsatz.

Der 47-jährige Brandentdecker und eine 59-jährige Bewohnerin wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und mehreren Rettungswagen, war die Feuerwehr Lingen mit acht Fahrzeugen und 50 Wehrkräften vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.