Lingen feiert das Kivelingsfest

Lingen.

Karte

gn Die Heimatstadt der Kivelinge rund um Marktplatz, Universitätsplatz und Pulverturm verwandelt sich am Wochenende in ein mittelalterliches Markttreiben, bei dem Kivelinge, Händler, Gaukler, Musikanten und Jongleure in historischen Gewändern auftreten. Das komplette Programm des Stadtfestes in Lingen gibt es auf kivelinge.de.