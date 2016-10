Löw startet Vorbereitung auf Tschechien

Hamburg.dpa Nach einem zusätzlichen Tag Freizeit für die Spieler startet Joachim Löw mit der Fußball-Nationalmannschaft in die kurze Vorbereitung auf die ersten Heimaufgaben in der WM-Qualifikation. Bis zum gemeinsamen Mittagessen müssen die Akteure um Kapitän Manuel Neuer im Hamburger Teamhotel an der Außenalster einchecken. Für den späten Nachmittag ist die erste von insgesamt nur drei Trainingseinheiten vor dem Punktspiel am Samstag gegen Tschechien angesetzt. Die Übungseinheit findet ohne Zuschauer statt.