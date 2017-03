Luttermoser geht ins dritte Jahr als SG-Trainer

Uelsen. Jens Luttermoser wird auch nächste Saison die Handballer der SG Neuenhaus-Uelsen trainieren. Damit geht er in sein drittes Jahr als Übungsleiter beim aktuellen Tabellenachten der Verbandsliga, der am Sonnabend mit dem ATSV Habenhausen II den Zweiten der Rangliste in Uelsen erwartet (Anwurf 17.30 Uhr). „Er hat mein vollstes Vertrauen“, sagt Gerd Tharner, der als Teamchef das Aushängeschild der vor 25 Jahren gegründeten Spielgemeinschaft pflegt und umsorgt. Luttermoser und Tharner kennen sich seit Jahren, schließlich hat der ehemalige Spieler der HSG Nordhorn seine aktive Karriere in der Niedergrafschaft ausklingen lassen. „Er hat neun Jahre bei uns gespielt“, sagt Tharner, daher waren sich beide auch schnell einig, als es darum ging die Zusammenarbeit, über das Saisonende hinaus fortzusetzen. „Dafür brauchen wir keine langen Gespräche.“

Dass schwierige erste Jahr unter Luttermoser, als in der Oberliga nur drei Punkte heraussprangen und der Abstieg früh klar war, ist abgehakt. „Wir haben ihn als Trainer ins kalte Wasser geworfen“, sagt Tharner. „Das war hart“, blickt Luttermoser zurück, der zuvor lediglich beim Nachwuchs Erfahrungen als Trainer gesammelt hatte, „aber die Jungs haben damals durchgezogen, trotz der vielen Niederlagen.“ Auch der Neustart in der Verbandsliga zu Beginn dieser Saison verlief holprig; fünf der ersten sechs Spiele gingen verloren (2:10 Punkte). Doch seit Jahresbeginn hat sich die Mannschaft mit 10:4 Punkten einen starken Zwischenspurt hingelegt, ist mit 18:18 Punkten auf Rang geklettert und der Abstieg ist kein Thema. „Ein paar Punkte brauchen wir noch“, sagt Luttermoser mahnend, für den die positive Entwicklung ausschlaggebend war, seine Zusage für ein weiteres Jahr zu geben. „Die Trainingsbeteiligung ist hoch und die Bereitschaft ist da“, sagt er, „das schlägt sich auch in den Ergebnissen nieder.“

Handballteam erfährt eine Auffrischung

Punktuell werden Luttermoser und Tharner das Team für nächste Saison auffrischen müssen. „Aber das Gros der Mannschaft bleibt zusammen“, freut sich der Trainer. Handlungsbedarf besteht bei den Torhütern. Patrick Fründt zieht es aus beruflichen Gründen zurück nach Friesoythe. Bei Marc Gortmann, der Familie hat und beruflich viel unterwegs ist, muss man nach einer Knieoperation den Heilungsverlauf abwarten. Cedric van der Kamp, den es ab November für ein Jahr nach Australien zieht, und Paul Wißmann, der mit dem Studium beginnt, werden allenfalls phasenweise zur Verfügung stehen. Torsten Diekmann hört auf. Und Max Volkhausen denkt über einen Vereinswechsel nach. Die Lücken sollen vor allem mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs gestopft werden, die es über die zweite Mannschaft in die erste schaffen.

Doch erst einmal liegt das Augenmerk darauf, diese Saison mit einem möglichst guten Tabellenplatz abzuschließen und bei bis zu vier Absteigern den Abstand zur gefährdeten Zone möglichst groß zu halten. Um am Sonnabend gegen Habenhausen II etwas zu holen, muss schon so ziemlich alles passen bei den Gastgebern. Luttermoser aber macht seinem Team nach dem letzten Heimsieg gegen den TuS Rotenburg Mut: „Wer den Tabellenführer besiegt, muss sich vor dem Zweiten nicht verstecken.“