Männer verletzen Säugling schwer und niemand hilft

Lengerichgn . Eine junge Mutter war nach dem Frühlingsfest am Sonntag, 30. April, im emsländischen Lengerich mit ihrem fünf Monate alten Kleinkind im Kinderwagen auf dem Weg zu ihrem Auto. Wie die Polizei am Montag meldet, wurde sie auf der kurzen Strecke von vier jungen Männern angesprochen und belästigt. Plötzlich griffen sich die 20 bis 30-Jährigen den Kinderwagen mit dem Säugling. Sie schüttelten und schaukelten ihn so stark, dass ein Wirbel des Kleinkindes ausgerenkt wurde. Der Vorfall am 30. April muss der Mutter zufolge gegen 19 Uhr von mehreren Passanten beobachtet worden sein. Doch trotz der Hilferufe der Frau kam ihr nach Polizeiangaben niemand zur Hilfe. Vorbeifahrende Autofahrer hielten nicht an, und eine Familie mit zwei Kindern soll die Straßenseite gewechselt haben, als die Mutter um Hilfe flehte. Das Kleinkind war in ärztlicher Behandlung. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu den vier Männern machen können. Sie sprachen deutsch und russisch, Hinweise an die Polizei Lengerich unter Telefon 05904 1770.