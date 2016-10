Märchenhaftes in norddeutscher Birkenlandschaft

Gildehaus. Das Otto-Pankok-Museum hatte gestern Abend zur bereits fünften Ausstellungseröffnung in diesem Jahr geladen. Präsentiert wird eine sehenswerte Ausstellung über das frühe druckgrafische Werk Heinrich Vogelers, den bedeutendsten Vertreter des Jugendstils.

Zum ersten Mal hat sich das Museum für eine Soloausstellung entschieden, gezeigt werden ausschließlich Grafiken Vogelers. Auf ergänzende Werke Otto Pankoks haben die Museumsmacher diesmal verzichtet. Heinrich Vogeler (1872 bis 1942) war das jüngste Mitglied der Worpsweder Malervereinigung. National und international fand er große Anerkennung als Grafiker und Gestalter. Aus der Zeit von vor der Jahrhundertwende bis etwa 1906 stammen die Grafiken der Ausstellung: Märchenillustrationen, Genreszenen und Exlibris. Zu entdecken ist immer wieder typischer Jugendstil: dekorativ geschwungene Linien sowie flächenhafte florale Ornamente, die Aufgabe von Symmetrien. Die 80 Grafiken bieten dem Betrachter eine wahre Fülle von Szenen und Details. Die meist kleinformatigen Werke sind teilweise mit der Lupe zu erforschen und verlangen für den Besuch ein wenig Muße. Doch das Hinschauen lohnt sich. Auf nahezu jedem Bild ist etwas zu entdecken, das sich erst auf den zweiten Blick offenbart: So finden sich am Rand, außerhalb des eigentlichen Bildes versteckt, kleine Tiere oder schlafende Ritter.

Vogeler nutzte die unterschiedlichsten grafischen Techniken: Radierungen, Lithografien, Holzstiche oder Aquatinta, auch Tuschätzung genannt. Allein diese Vielfalt macht die Ausstellung bestechend. Kuratorin Sharon Oettel hat die Werke, die allesamt von einem Privatsammler aus der Grafschaft stammen, für die Ausstellung drei Themenbereichen zugeordnet: Im großen Raum sind Genreszenen zu finden: Alltagsbeobachtungen für Kalenderblätter und Buchillustrationen. Ins Auge fällt hier eine Reihe von Holzstichen, die Vogeler zu Erzählungen Oscar Wildes illustriert hat, beispielsweise für „Das Gespenst von Canterville“. Nicht fehlen darf natürlich der Barkenhoff (Birkenhof). Vogelers Wohnhaus wurde Anfang der 1900er Jahre zum Mittelpunkt der Jugendstil-Bewegung und Treff von Künstlern wie Rainer Maria Rilke, Gerhart Hauptmann oder Paula Modersohn-Becker.

Auf die große Bedeutung Vogelers für die damalige Kunstszene verwies auch Christina Uslular-Thiele, Kunsthistorikerin aus Darmstadt, in ihrem Einführungsvortrag. Der mittlere Ausstellungsraum ist den Märchen gewidmet. Vogeler illustrierte unter anderem „Die sieben Raben“, „Die Schlangenbraut“ oder den „Froschkönig“. Inspiriert von der italienischen Renaissance-Malerei des 15. Jahrhunderts versetzte der Künstler bei „Hexe mit Eule“ oder dem „Froschkönig“ märchenhafte Themen und Motive in die norddeutsche Birkenandschaft. In diesem Raum sind außerdem zehn Farb-Lithographien von 1898 zu sehen, die das Versdrama Gerhart Hauptmanns „Die versunkene Glocke“ illustrieren. Werke wie diese fanden damals große Zustimmung im In- und Ausland. Druckgrafik, „sociale Malerei“, wie Vogeler sie nannte, wurde aufgrund ihrer weiten Verbreitung beim Bildungsbürgertum sehr beliebt. Der dritte Raum zeigt Exlibris in bemerkenswerter Vielfalt.

Kunsthistorikerin Sharon Oettel, die die Ausstellungen im Otto-Pankok-Museum seit vielen Jahren mit Behutsamkeit und einer klaren Linie in Szene setzt, hat sich ein belebendes Detail einfallen lassen: Aus Radierungen Vogelers isolierte sie Birkenmotive, vergrößerte diese und ließ daraus wandhohe transparente Banner produzieren. Sie rahmen die Ausstellungsräume und schaffen mit ihrer Durchlässigkeit zugleich die Verbindung zwischen ihnen.

So ist diese Ausstellung sehr sehenswert, wenngleich nicht unbeschwert genießbar, weil sich in den Grafiken oftmals Wehmut und Düsternis verbergen. Jugendstil ist keineswegs im einfachen Sinne schön, sondern bei Vogeler auch immer mit Vergänglichkeit verbunden. Im 2015 erschienenen Roman „Konzert ohne Dichter“ wird Vogelers Leben in Worpswede genau zu der Zeit beschrieben, in der die meisten der nun ausgestellten Grafiken entstanden sind. Autor Klaus Modick lässt den Dichter Rainer Maria Rilke hier so treffend sagen: „Kunstwerke sind geheimnisvolle Existenzen, deren Leben dauert, während das unsere vergeht wie Sterne im Morgenlicht.“