Mann fährt frontal gegen Baum in Geeste

Geeste.gn Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 229 (Varloher Straße) in Geeste wurde ein 32-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr der Mann mit einem VW Golf gegen 6.15 Uhr auf der Kreisstraße von Geeste kommend in Richtung Varloh. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Baumstumpf. „Der Wagen wurde hoch geschleudert und prallte in etwa zwei Metern Höhe gegen zwei Bäume“, teilt die Polizei am Montagmorgen mit.

Karte

Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach Auskunft der Ärzte besteht Lebensgefahr. Da der 32-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen.