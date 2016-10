Mann greift Schwiegersohn mit Beil an

gn Ahaus. Ein 64-Jähriger hat am Sonnabend seinen Schwiegersohn (39) in einer Spielhalle in Ahaus mit einem Beil geschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zeuge konnte den Täter stoppen. Der 39-jährige Schwiegersohn erlitt leichte Verletzungen.

Karte

Polizeibeamte nahmen den 64-Jährigen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und der 64-Jährige wieder entlassen. „Nach dem derzeitigen Ermittlungstand lagen der Tat Familienstreitigkeiten zugrunde“, sagte Polizeisprecher Frank Rentmeister.