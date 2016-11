Mann muss wegen 2,19 Euro ins Gefängnis

Nordhorn.gh Wegen Diebstahls einer Mini-Flasche Doppelwacholder zum Preis von 2,19 Euro muss ein 51-jähriger Rentner für einen Monat ins Gefängnis. So hat das Amtsgericht Nordhorn unter dem Vorsitz von Richter Ratering jetzt geurteilt. Das erscheint hart und unverhältnismäßig. Das Problem ist nur: Er tut es immer wieder.

Seit 2010 stehen für ihn zehn einschlägige Vorstrafen im Bundeszentralregister zu Buche. Jetzt kommt die elfte dazu. Die Rückfallgeschwindigkeit steigert sich von Mal zu Mal. Dem Amtsgericht wird er jetzt aus der JVA Lingen vorgeführt. Dort verbüßt er im Moment seine letzte Freiheitsstrafe, zu der er am 16. Juni dieses Jahres verurteilt wurde. Wenige Tage nach seiner jetzigen Verurteilung wird er aus dem Knast entlassen – ausgerechnet am 11.11. Oberstaatsanwalt Kruppa möchte von ihm wissen, ob er nicht gleich drin bleiben will im Knast. Aber das möchte der Angeklagte nicht. Lieber erst nach Weihnachten.

Längst Hausverbot

Die Abläufe sind immer wieder dieselben. Die Mitarbeiterin des Supermarkts, in dem der Angeklagte regelmäßig stiehlt, sagt vor Gericht als Zeugin aus: „Er kommt vier- bis fünfmal am Tag und gibt immer Pfandflaschen ab. Meistens bezahlt er auch. Aber wenn er dann hinter dem Spritregal verschwindet, wissen wir schon, was los ist, und fangen ihn an der Kasse ab.“ Natürlich habe er längst Hausverbot. Aber das wolle man in Anwesenheit der Kundschaft nicht immer so grausam durchsetzen. „Außerdem“, so die Zeugin, „irgendwie hat man sich an ihn gewöhnt.“

„Der Tag fehlt mir komplett“

Der Angeklagte hat an den 6. August, den Tag des aktuellen Diebstahls, keine Erinnerung. „Ich war betrunken. Der Tag fehlt mir komplett.“ Auf die Vorhaltungen von Richter und Oberstaatsanwalt räumt er ein, dass es so nicht weitergehen könne. Aber von seiner Rente in Höhe von 800 Euro bleibt nicht viel übrig. Im Kolpinghaus sind monatlich für Kost und Logis 700 Euro fällig. Und da muss schon mal ein Fläschchen Doppelwacholder zum Preis von 2,19 Euro dran glauben. Oberstaatsanwalt Kruppa macht ihm klar, dass er von Glück sagen könne, nicht viel länger in den Knast zu müssen – als oftmaliger Wiederholungstäter. Aber das Gesetz verbiete bei einem „Diebstahl von geringwertiger Sache“ höhere Freiheitsstrafen.

Einen Monat also. Mehr geht nicht. Aber auch nicht weniger. Das Urteil ist rechtskräftig.