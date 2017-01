Marienschule auch 2017 mit zwei ersten Klassen

Nordhorn. Einstimmig hat der Schulausschuss des Rates sich dafür ausgesprochen, der Schule für das kommende Schuljahr die Erweiterung zur Zweizügigkeit zu genehmigen. Die Marienschule, die mit im Schulgebäude der Grundschule Blumensiedlung untergebracht ist, ist eine katholische Bekenntnisschule, die als einzügige Grundschule genehmigt ist. Seit dem Schuljahr 2012/13 verzeichnet sie jedoch erhöhte Anmeldezahlen, weil auch immer mehr bekenntnisfremde Schüler von den Eltern angemeldet werden. Sie umgehen damit die übliche Schulbezirksregelung.

Angesichts dieses steigenden Zulaufs hatte die Verwaltung in den vergangenen drei Jahren die erteilte Genehmigung aufgeweicht: Die Marienschule durfte jeweils zwei erste Klassen bilden, solange im Schulgebäude an der Schlieperstraße genügend Raumreserven für beide Grundschulen verfügbar sind.

Das ist nun für das kommende Schuljahr 2017/18 nicht mehr der Fall. Der Schule liegen 42 Anmeldungen vor, darunter 27 Anmeldungen für katholische Kinder. Für zwei weitere Klassen ist aber im Schulgebäude nominal kein Platz. Deshalb hatte die Verwaltung zunächst darauf bestanden, dass nur eine Klasse gebildet wird. Damit lag sie rechtlich auf der sicheren Seite, da mit einer Ausnahmegenehmigung alle 27 katholischen Schüler in einer Klasse zusammengefasst werden könnten (im Regelfall wären bei mehr als 27 Schülern zwei Klassen zu bilden). Die nichtkatholischen Schüler könnten jedoch an der Marienschule nicht eingeschult werden.

Das hatte sowohl bei der Schule als auch bei Eltern heftigen Widerstand hervorgerufen. Der führte in dieser Woche zur Diskussion des Themas im Schulausschuss. Ergebnis: Die Marienschule darf ausnahmsweise auch im kommenden Schuljahr wieder zwei Klassen bilden und kann somit auch die nichtkatholischen Schüler aufnehmen. Der dafür notwendige allgemeine Unterrichtsraum wird befristet für das Schuljahr 2017/18 durch Umnutzung eines Multifunktionsraums zum allgemeinen Unterrichtsraum provisorisch geschaffen.

Sprecher aller Parteien begrüßten dies als sinnvolle Lösung, um schnell Planungssicherheit für das kommende Schuljahr zu schaffen. Einig waren sich die Politiker aber auch darin, dass dies kein allgemeines Bekenntnis zu einer grundsätzlichen Zweizügigkeit bedeutet – und dass die Situation an der Marienschule nicht isoliert betrachtet werden dürfe. Deshalb wollen Politik und Verwaltung im Frühjahr im Rahmen einer Klausurtagung über die Situation an allen Nordhorner Grundschulen diskutieren und eine Schulentwicklungsplanung auf den Weg bringen.

„Alle Schulformen, die außerhalb des Regelschulangebots laufen, sind Zusatzangebote, die zusätzliche Chancen bergen, aber eben auch Gefahren“, sagte Nordhorns Schuldezernentin Marlies Schomakers. Damit spielte sie auf die katholischen Bekenntnisschulen an, aber auch auf die Maria-Montessori-Schule, die ebenfalls gern mehr Schüler aufnehmen würde, dies aber wegen fehlender Räume zurzeit nicht kann.

Politik und Verwaltung wollen ausleuchten, wie angesichts der insgesamt rückläufigen Schülerzahlen und veränderten Elternwünschen die Chancengleichheit an den Grundschulen im Stadtgebiet gewährleistet werden kann. Geprüft werden soll unter anderem, an welchem Standort Entwicklungschancen und -risiken bestehen.

Vermeiden will die Stadt offenbar, an einem Schulstandort neu bauen zu müssen, obwohl an anderen Gebäuden Räume leerstehen. Dazu soll die Schulentwicklungsplanung Richtlinien entwickeln. Ganz neue Chancen könnten sich in diesem Zusammenhang ergeben, weil der Landkreis die frühere Anne-Frank-Schule als Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung nicht mehr benötigt. Stadt und Landkreis haben bereits Gespräche über die künftige Verwendung des Gebäudes aufgenommen.