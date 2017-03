Matthias Schweighöfer tritt in Lingen auf

Lingen.ow Der bekannte Schauspieler Matthias Schweighöfer hat bereits in seinem Film „Der Nanny“ bewiesen, dass er singen kann. Vor Kurzem hat er sein Debütalbum „Lachen Weinen Tanzen“ veröffentlicht. Die dazugehörige Tour macht am 17. Dezember Station in der Emslandarena in Lingen, teilte der Veranstalter mit.

Karten gibt es für 39,90 Euro ab Freitag ab 11 Uhr auf www.eventim.de und ab Montag an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im GN-Ticket-Shop.