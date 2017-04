Media Markt feiert im Phantasialand

Nordhorn/Brühl. Es war die größte Geburtstagsfeier des Jahres, zu der Media Markt kürzlich ins Phantasialand in Brühl bei Köln eingeladen hatte. Zum einjährigen Bestehen seines Kundenclubs hatte Deutschlands Elektrofachhändler Nummer eins den 28 Hektar großen Vergnügungspark exklusiv für seine Clubmitglieder einen ganzen Tag lang gemietet. Die heiß begehrten, limitierten Tickets für das Event konnten sich die Mitglieder bereits im Februar sichern, die Gewinner durften jeweils bis zu drei weitere Personen mitbringen. So strömten insgesamt rund 18.000 Menschen aus allen Teilen Deutschlands ins Rheinland und verbrachten einen unvergesslichen Tag. „Hauptsache ihr habt Spaß“, das Motto von Media Markt, wurde mehr als erfüllt. Auch das Wetter spielte mit: Strahlender Sonnenschein den ganzen Tag, und als es um 20 Uhr dunkel wurde, zündete Media Markt noch ein grandioses musikalisches Feuerwerk.

Loopings virtuell oder in echt erleben – am Samstag hatte man die Qual der Wahl im Phantasialand

Denn Media Markt verwandelte für einen Tag den beliebten Freizeitpark nicht nur in eine Partylocation zur Feier seines ersten Clubgeburtstags, sondern auch in ein Eldorado für alle Elektronikfans. Sämtliche Attraktionen konnten von den Geburtstagsgästen kostenlos genutzt werden, atemberaubender Nervenkitzel und Fahrspaß der Extraklasse inklusive. Und auch Essen und Trinken hat Media Markt spendiert.

Grandiose Themenwelten und Adrenalin pur

Das Phantasialand ist in verschiedene Themenwelten aufgeteilt, die mit prächtigen Kulissen ausgestattet sind und außergewöhnliche Erlebnisse bieten. Die Clubgäste durchquerten Berlin, Mexico, China sowie märchenhafte Fantasy- und Mystery-Landschaften. Dabei konnten sie atemberaubende Fahr-Attraktionen erleben. Das Wellenflug-Karussell, der Colorado-Train, die High-Speed-Achterbahn Raik, die mächtige Talocan-Gondel und vieles mehr sorgten für einen gewaltigen Adrenalinausstoß. Weniger aufregend, aber nicht minder faszinierend waren das Wuze Town Kinderland und das Wakobato-Wasserland.

Eintauchen in brandneue Technikwelten

Viele Attraktionen hatten aber auch Media Markt selbst sowie zahlreiche Hersteller von Elektronikprodukten aufgebaut. Zu den Highlights gehörten unter anderem der Media Markt VR-Truck, in dem man Virtual Reality-Systeme von Oculus, Samsung und Sony testen konnte, fantastische DJI Drohnen-Shows, Fotosessions mit Nikon 360°-Actioncams, ein JBL-Lautsprecher-Werfen, eine AEG-Showküche sowie eine Candy Bar und Schminkstation für Kids. Damit bot die Geburtstagsparty den Besuchern auch die Gelegenheit, brandneue Technikwelten und -produkte kennenzulernen. Außerdem waren die Clubgäste zu einer großen Schnitzeljagd durch das Phantasialand eingeladen, bei der man tolle Preise gewinnen konnte. Der Hauptpreis, ein von JBL gesponserter nagelneuer Mercedes A 160 in Nachtschwarz, ging an ein Clubmitglied aus Wuppertal.

Einhellige Begeisterung bei den Besuchern

„Die Begeisterung konnte man an den Gesichtern ablesen. So viele glückliche Menschen an einem Ort, das hat man selten erlebt“, berichtet Matthias Schäper der Geschäftsführer des Media Markts Nordhorn, bei dem sich einige Clubmitglieder aus seinem Markt auch persönlich bedankt haben. Auch in den sozialen Medien hinterließen viele Besucher begeisterte Kommentare. „Ein grandioses und unvergessliches Erlebnis“ und „Ein Hammer-Tag mit einem Hammer-Abschluss“ schrieben sie über den Clubgeburtstag. Das schönste Lob kam von einer Mutter: „Vielen Dank für diesen tollen Tag. Ihr habt damit soooo vielen Familien eine Freude bereitet und besonders denen mit mehreren Kindern, die sich sonst solch einen Tag nie leisten können. Danke Media Markt!“ Fazit: Der Media Markt Club hat es geschafft, alle Erwartungen zu übertreffen – und die nächsten tollen Events kommen bestimmt. Wer also immer noch nicht Mitglied sein sollte, stattet am besten dem Media Markt Nordhorn einen Besuch ab und meldet sich gleich kostenlos an.