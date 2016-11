Mehr als vier Kilo Kokain in Gildehaus entdeckt

Gildehaus.gn Als die Zöllner den 52-jährigen Autofahrer bei der Kontrolle am Mittwochvormittag fragten, ob er Waffen, Drogen oder Bargeld bei sich habe, verneinte er dies. Er behauptete, seine Tochter in der Nähe von Rotterdam besucht zu haben.

„Den Wahrheitsgehalt dieser Aussage anzweifelnd, setzten die Beamten den Rauschgiftspürhund Spike zur Suche im Fahrzeug ein“, teilte der Zoll am Freitag mit. „Dieser schlug am Armaturenbrett auf der Beifahrerseite an. In einem werksmäßig angebrachten Batteriefach im Beifahrerbodenbereich kam ein in Plastik eingeschweißtes Paket, in dem sich ein Mercedeslogo aus Papier befand, zum Vorschein. Weitere drei Pakete stellten die Zöllner im Kofferraum hinter einer Plastikabdeckung sicher.“

Karte

Bei dem Inhalt der Päckchen handelt es sich um Kokain, insgesamt 4,4 Kilogramm. Fahrer und Beifahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Die Beschuldigten wurden ins Gefängnis eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen (Dienstort Nordhorn) übernommen.