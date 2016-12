Merkel: CDU geht handlungsfähig ins Wahljahr 2017

Essen.dpa Kanzlerin Angela Merkel sieht ihre CDU nach dem Parteitag in Essen gut für das Wahljahr 2017 aufgestellt. Mit der Neuwahl der Führungsspitze sei die CDU „handlungsfähig für die kommenden Monate“, sagte Merkel zum Abschluss des CDU-Parteitags in Essen. Die Christdemokaten hätten zudem mit dem einstimmig angenommenen Leitantrag unter dem Motto „Orientierung in schwierigen Zeiten“ ihre politische Position bestimmt. CDU und CSU würden Anfang nächsten Jahres einen Fahrplan für ein gemeinsames Wahlprogramm auflegen.