Merkel kommt am 1. April nach Münster

Münster.gn CDU-Chefin Angela Merkel will sich nach einem Zeitungsbericht mit acht Auftritten in den nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf einschalten. Darunter fällt auch ein Auftritt auf dem CDU-Landesparteitag am 1. April in Münster, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe .

Ähnlich häufig hatte sie sich auch schon bei anderen wichtigen Landtagswahlen engagiert, etwa mit neun Auftritten im vergangenen Frühjahr in Baden-Württemberg. In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, wird am 14. Mai der Landtag gewählt. CDU-Herausforderer Armin Laschet will SPD-Ministerpräsidenten Hannelore Kraft ablösen.

Ende 2016 war Merkel bereits zwei Mal in Münster: Am 30. November warb sie bei der Regionalkonferenz der CDU in der Halle Münsterland für ihre Politik, am 9. Dezember sprach sie beim Deutschen Handwerkstag.