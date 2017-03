Messe „Balance“ bis Sonntag in Nordhorn

Nordhorn. Witte, der sich vor zwei Jahren einer Kehlkopfoperation unterziehen musste, ist als Macher der „Balance“ wieder da. Der Geschäftsführer der veranstaltenden Nordhorner Agentur schaute auf die Anfänge seiner unterschiedlichen Messe-Engagements zurück: „Für mich ist das nach 18, 19 Jahren eine sehr emotionale Messe. Die Familie baut mich auf – ich weiß nun persönlich, wie wichtig Balance für mich ist“, sagte Witte mit brüchiger Stimme, die er in den vergangenen Monaten nach langwierigen Reha-Maßnahmen Stück für Stück wiedererlangt hat.

Thomas Witte brach eine Lanze für örtliche Dienstleistungen und regionalen Handel: „Die Leistung vor Ort ist wichtig – man muss nicht immer nur etwas googeln – zum Beispiel den Arzt vor Ort. Ich weiß jetzt, wie gut hier die Versorgung in der Grafschaft ist. Ich bin mir sicher, wie wichtig solch ein Umfeld ist.“

Karte

Gäste der Messeeröffnung waren neben Vertretern aus Wirtschaft und Verwaltung auch die stellvertretende Nordhorner Bürgermeisterin Ingrid Thole sowie die Bundestagsabgeordneten Dr. Daniela de Ridder (SPD) und Albert Stegemann (CDU), die jeweils ihre Grüße an Gäste und Aussteller richteten.

59 Aussteller

Moderator Rüdiger Ebert interviewte im Rahmen des obligatorischen Messerundgangs mehrere der insgesamt 59 Aussteller, die in der Alten Weberei noch bis einschließlich Sonntag ihre Produkte und Dienstleistungen in Sachen Gesundheit, Beauty, Wellness, Freizeit und Tourismus anbieten.

Der seit Jahren wachsende Grafschafter Tourismus präsentiert sich der Öffentlichkeit in der Alten Weberei mit einem eigenen Stand: Wanderrouten, Sehenswürdigkeiten und Sonderausstellungen, wie zum Beispiel „Newton in Nordhorn“ sollen Einheimischen wie auch Besuchern der Grafschaft Anreize für den Aufenthalt bieten.

Auch Sportvereine wie der SV Vorwärts Nordhorn halten für die Messebesucher Angebote in Sachen Gesundheit bereit, wie zum Beispiel spezielle Abnehmkurse.

Die Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela de Ridder ließ es sich nicht nehmen, im Zuge des gemeinsamen Rundgangs am Stand der Nordhorner Hörgeräteakustikermeisterin Anja Horstmann einen Hörtest vornehmen zu lassen. „Ich muss gestehen, dass ich in letzter Zeit öfter mal die Lautstärke an meinem Fernseher erhöhen muss“, verriet die Bundespolitikerin den GN. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann unterzog sich sehr zur Erheiterung der Umstehenden einem Blutzucker-Test bei der Nordhorner Apothekerin Karin Ammeling. Stegemann ließ sich für das benötigte Tröpfchen Blut ganz bereitwillig und tapfer in den rechten Zeigefinger stechen. Am gleichen Stand werden an diesem ersten März-Wochenende vor allem Kinder ihre Freude haben, denn sie können dort aus Gelatine, Zucker und Fruchtsaft selbst kleine bunte Gummibärchen herstellen.

Unterschiedliche Fachvorträge am Sonnabend sowie am Sonntag runden das Gesamtangebot der 9. Grafschafter Gesundheitsmesse ab, für die kein Eintrittsgeld erhoben wird.